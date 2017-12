Saint-Étienne, France

A votre avis, que doit faire l'ASSE lors de ce mercato d'hiver ?

Mieux que d'habitude ! Arrêter de recruter assez cher des joueurs nordiques improbables parce qu'après on se retrouve avec des boulets inutiles type Soderlünd, mon joueur préféré en Ligue 1, ou Selnaes qui a toujours cet air dépité de chien battu et qui ne se bat pas pourtant.

Que pensez-vous du rendement de Loïs Diony ?

Je l'ai trouvé en jambes et combattif contre l'OM. Mais il n'a aucune confiance et surtout aucun ballon. Imaginez : huit ballons touchés en première période ! C'est famélique. Pour transformer huit ballons en or, il faut être un génie. Il a certes une belle occasion mais il est en manque de confiance, c'est compliqué pour lui.

La priorité à Saint-Etienne, ce n'est pas plutôt en défense ?

Au vu du match contre l'OM, la priorité est partout sauf le gardien. Bon, Perrin et Hamouma sont blessés, Hernani n'a pas joué. Il y a besoin d'un très bon joueur dans toutes les lignes.

"Des idées de recrues ? Ben Arfa, N'Jie ... ou Jordan Ferri"

Il faut des joueurs d'expérience du type Lemoine, Cohade ?

Oui, des joueurs qui connaissent la Ligue 1 et arrêter la bricole avec des joueurs venus de championnats incroyables et qui n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Par exemple, je ne vois pas pourquoi Ben Arfa a été à Nice il y a 2 ans et pas à Saint-Etienne. Je ne vois pas les Verts se positionner sur ce genre de joueurs.

Vous pensez à des noms ?

Déjà Ben Arfa (PSG) qui va bientôt être sur le marché. Ensuite, des joueurs qui sont barrés dans d'autres clubs comme N'Jie (OM). Bon, je sais que ce sont des lyonnais mais Grenier et Ferri ne feraient pas tâche à l'ASSE. Moi, les guerres de supporters j'en ai rien à f*****

Mais vous imaginez la cohabitation entre Jordan Ferri et Robert Beric si jamais l'attaquant slovène revient à Saint-Etienne ?

Valentin Eysseric et Jérémy Clément ont bien cohabité ... Et puis, est-ce que Beric va jouer ? Il ne joue pas en Belgique, je le vois quand même très mal être titulaire à Saint-Etienne.

L'ASSE doit-elle encore faire le ménage ?

Si elle peut, pourquoi pas mais ce n'est pas une obligation. Je vois des sollicitations en Turquie pour Kévin Monnet-Paquet, ça pourrait faire rentrer un peu d'argent et économiser un salaire. Après, c'est sûr que vous n'aurez pas trop de demandes sur Léo Lacroix !

"Je pense que l'effectif n'est pas bon"

Est-ce que vous pensez que l'ASSE n'est pas à sa place au classement ?

Je pense que l'effectif n'est pas bon et n'a pas le niveau pour être dans les 10 premiers de Ligue 1. Par contre, il a le niveau pour se maintenir. C'est là qu'on touche du doigt le travail de Christophe Galtier. Certes, on s'emm****** devant les matchs mais y'avait des résultats. Là, le spectacle est pareil mais il n'y a plus de résultats. C'est un problème. Et ça fait mal parce que c'est un club qui a une place particulière pour moi. Je me suis éveillé au football avec Saint-Etienne ... Kiev ... Glasgow ... Et c'est pas un club qui me laisse indifférent même si j'en dis beaucoup de mal. Ce que je vois n'est pas de bonne qualité depuis longtemps.