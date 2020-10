Pierre Mosca, ancien entraîneur de Téji Savanier : "On voyait de suite qu'il était exceptionnel"

Il n'est pas le seul, mais Téji Savanier est l'un des grands artisans du bon début de saison de Montpellier en Ligue 1. Repositionné un cran plus haut cette saison, par rapport à l'exercice précédent, par son entraîneur Michel Der Zakarian, le milieu de terrain est aujourd'hui le chef d'orchestre d'une équipe troisième du championnat. Etincelant, Téji Savanier compte déjà trois buts et deux passes décisives, mais surtout, il fait briller le collectif et semble avoir franchi un nouveau cap, dans sa carrière.

Une progression qui n'étonne pas l'un de ses anciens entraîneurs à Arles-Avignon. Le gardois Pierre Mosca, qui a pris l'équipe en main au cours de la saison 2012/2013, après l'éviction de Thierry Laurey, se souvient d'un "garçon de talent", avec lequel il avait "bataillé un peu" pour qu'il "retrouve sa condition optimale", car "légèrement enrobé", à l'époque, mais "dont on voyait de suite qu'il était exceptionnel".

Son sens de la créativité lui impose de jouer plus haut

Pour Pierre Mosca, Michel Der Zakarian a eu raison de le repositionner juste derrière les attaquants, plutôt que comme milieu défensif: "il a un sens de la créativité qui lui impose de jouer plus haut. Milieu défensif ? Non, même s'il peut le faire, car il a le sens du sacrifice et qu'il fait preuve de beaucoup d'abnégation (...) Dos au but, il n'est pas à l'aise, ce n'est pas un attaquant, mais en soutien des trois attaquants, car on jouait comme ça, il avait apporté beaucoup, sur les passes décisives et sur les buts (...) Après, même lorsqu'il a joué plus en retrait, il a fait de bonnes saisons".

Un tournant dans sa carrière ?

Toujours selon Pierre Mosca, Téji Savanier arrive à un moment charnière de sa carrière : "Jusqu'à maintenant, les entraîneurs et les autres équipes ne le connaissaient pas trop. Désormais, s'il arrive à s'adapter, malgré la reconnaissance des autres et les tactiques contre lui, c'est qu'il aura franchi un palier".