Pierre Wantiez, directeur général du Havre AC : "On veut monter en L1, donc Kadewere ne partira pas"

Le Havre, France

Le 1er septembre prochain, Pierre Wantiez fêtera sa première année à la direction générale du Havre Athlétic Club. Avant de souffler sur la bougie, il a fait escale sur France Bleu Normandie, dans l'avant match de Le Havre - Grenoble, ce vendredi (remporté par le HAC 3-1). Le dirigeant a fait un tour d'horizon de l'actualité du club, s'arrêtant plus longuement sur le mercato. Il annonce une recrue imminente en défense et ferme la porte à un départ de Tino Kadewere, étincelant meilleur buteur de Ligue 2.

Pierre Wantiez, que pensez vous de cette équipe havraise du tout début de saison, qui a fait de bons résultats malgré le peu de recrues ?

"Elle gagne, déjà ! Donc cette équipe a raison. Pendant ce temps, nous avons fait le choix, très clair, de ne pas se précipiter dans le recrutement. Paul Le Guen savait comment renforcer l'équipe. On voulait de la qualité. Eric Ebimbe et Mathieu Gorgelin, arrivés tôt cet été, sont titulaires. Umut Meras et Ayman Ben Mohamed vont nous apporter beaucoup.

Et je vous annonce qu'Ertugul Ersoy a atterri en France ce vendredi et va arriver au Havre dans la nuit."

Ce jeune défenseur de Bursaspor (22 ans, 1m87) va donc rejoindre le HAC ?

"Tout semble indiquer qu'il sera avec nous cette saison.

Nous étions en concurrence avec des clubs de Ligue 1 comme Metz et Amiens, mais aussi Lecce, Augsbourg ou Anderlecht. C'est un plaisir d'attirer ce genre de joueur."

C'est un vrai bon coup. Paul le Guen a laissé une bonne image à Bursaspor, son ancien club. Cela nous profite, c'est sûr. Mais il faut savoir que Le Havre a une bonne image à l'étranger. Je me suis déplacé deux fois à Istanbul. Les joueurs apprécient quand on fait ce genre d'efforts. _Le président (du HAC) Vincent Volpe, a de son côté fait les efforts financiers pour ce transfert, comme pour celui d'Umut Meras_, qui vient lui aussi de Bursaspor."

Dans la catégorie départs, il y a la situation de Pape Gueye, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Où en est on ?

"On aimerait le garder. _Il n'y a pas de conflit avec Pape, il n'y en aura pas_. Il nous a dit qu'il voulait rester. Peut être que la meilleure façon de le garder, c'est de monter en L1. On va tout faire pour lui donner envie de rester."

L'autre cas un peu "chaud", pour le HAC, c'est Tino Kadewere, qui cartonne en ce début de saison...

(il coupe). "Je vous refroidis tout de suite, Kadewere ne partira pas. Bon, je ne suis pas propriétaire du club donc Vincent Volpe aura le dernier mot. Mais _sachez que nous avons reçu une offre de plusieurs millions, à deux chiffres, et Vincent n'a même pas souhaité ouvrir les discussions avec ce club_. Il n'y a pas de débat. Notre objectif, c'est de monter. On essaie de se donner les moyens de réussir."

Tino Kadewere a confirmé en zone mixte, après le match, sa volonté de rester au Havre cette saison, se montrant même ambitieux :

Tino Kadewere, après HAC - Grenoble : "Je suis ici, je reste ici, c'est sûr." Copier

Paul Le Guen incarne cet objectif. Comment se passe votre collaboration ?

"Il est très humble. Quand quelque chose ne va pas, on prend vite le téléphone et on se parle. Je vous rassure, en général ça se passe bien. _On voulait qu'il nous apporte sa force, sa compétence, et sa sérénité. Nous ne sommes pas déçus_. Y compris sur le marché des transferts. Exemple avec Ebimbe (prêté par le PSG) : Paul connaît Leonardo (le manager du PSG). Il a pu discuter avec lui pour qu'on décroche la signature de ce jeune joueur. C'est plus facile."