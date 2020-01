Pierrick, fervent supporter de St-Pryvé/St-Hilaire se prépare à la fête de la Coupe

Ce lundi, Pierrick Vépierre sera évidemment au stade de la Source pour supporter son club de coeur St-Pryvé St-Hilaire lors des 16è de finale de la coupe de France face à Monaco (Ligue 1). Formé au club, il a ensuite dû quitter la région mais continue de suivre son club le plus assidument possible.

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

C'est en U9 (minimes) que Pierrick a pris sa 1ère licence au SPSH FC. Il y est resté jusqu'en U19. Et pourtant il n'est même pas pryvatain, il habitait à Fleury-les-Aubrais et aujourd'hui il a déménagé en région parisienne. Malgré l'heure et quart de route qui le sépare du stade du Grand Clos de St-Pryvé, il est là à tous les matchs de Nationale 2 à domicile et "le plus souvent possible à l'extérieur quand ce ne sont pas des déplacements trop loin".

Ambiance et résultats

Ce qui l'attire dans ce club? L'ambiance très conviviale et des joueurs qui ne manquent jamais de venir saluer leurs supporters à l'issue d'un match. "Ils sont très accessibles" apprécient Pierrick Vépierre, qui même s'il a fait toutes ses classes au club, n'a pas joué avec beaucoup de joueurs de l'équipe première actuelle "avant il y en avait encore quelques uns, aujourd'hui il n'y en a plus, le temps passe". Des joueurs qui s'arrêtent aussi souvent après le match pour discuter, échanger et même se retrouver au petit club-house. Ambiance sympa mais aussi "on est en Nationale 2 mais on a droit à du beau ballon" précise Pierrick. "Un bon noyau de joueurs est resté de la saison passée et les arrivées ont été intéressantes. Il y a une osmose de groupe qui est saine"

Pierrick, résidant pourtant en région parisienne, ne manque aucun match au stade du Grand Clos à St-Pryvé © Radio France - Johan Gand

La coupe, une belle habitude

L'année dernière était déjà un bon cru en terme de coupe avec l'élimination de Troyes et la défaite face au futur vainqueur Rennes, mais cette année, Pierrick a encore vibré "Il y a quelques années on avait eu un peu la poisse et puis le vent tourne de fil en aiguille.", mais ce ne sont pas forcément ces tours face aux professionnels qui l'inquiétaient "A chaque fois, les 6è ou 7è tour quand il faut aller chez des adversaires de même niveau c'est des moments charnière. Cetta année quand on va à Moulins-Yzeure, Nationale 2, on va gagner 2-0, il y a un espèce de déclic et généralement ça mène à des belles aventures".

Après la belle qualification face à Toulouse, désormais c'est Monaco qui est en ligne de mire "Adversaire de gala, forcément" salive Pierrick "Champion de France il y a quelques années, pour moi c'était le seul adversaire qui pouvait rivaliser avec Paris il y a quelques années, forcément c'est une affiche plus qu'alléchante." Quant au pronostic? "Il faudra bien rentrer dans la partie et voir comment ça se déroulera ensuite, si on peut les pousser aux prolongations ce sera déjà un petit exploit."