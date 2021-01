Derby ASSE - OL : "Ce serait une honte pour Lyon de perdre dans ces conditions" (Frédéric Piquionne)

L'ancien attaquant de Saint-Etienne (2004-2007) et de Lyon (2008-20009) livre son regard sans concession pour le 122e derby ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard.

Aujourd'hui consultant pour RMC Sport, Frédéric Piquionne, passé par l'ASSE et l'OL, attend le derby de ce dimanche soir (21 heures) avec impatience. S'il voit les Lyonnais s'avancer en favoris, il aimerait voir les Verts rivaliser face au contexte compliqué avec les cas de Covid-19.

Quel est votre sentiment sur ce 122e derby ?

Frédéric Piquionne : C'est déséquilibré. Lyon est sur une pente ascendante avec des résultats probants malgré l'accident contre Metz la semaine dernière. Saint-Etienne est encore en devenir avec des jeunes joueurs qui ont du potentiel et du talent mais qui n'ont pas encore l'expérience de la Ligue 1.

Malgré l'absence de public et le contexte de la pandémie, l'envie de voir un derby est intacte ?

FP : Il y a toujours cette envie. C'est le plus gros derby de France avec beaucoup de tension et d'enjeu. On ne regarde pas le classement. Juste la victoire.

Quel est votre plus grand souvenir de derby ?

FP : Côté Lyon c'est le premier que je gagne (aout 2008). Côté Vert c'est celui de 2004 lors de la remontée. Un match très difficile avec beaucoup de suspense jusqu'à la fin et sans doute ma meilleure prestation dans un derby. C'est un crève coeur de voir Geoffroy-Guichard à huis clos pour ce genre de match. Les jeunes de l'ASSE auraient eu bien besoin de ce 12e homme.

Vous supportez quelle équipe ce soir ?

FP : Je suis neutre. Il faut être objectif, Lyon doit et devrait gagner ce match mais il faut avoir une pensée pour Claude Puel et Saint-Etienne. Ce n'est pas facile ce qu'ils vivent avec le Covid-19. Prendre au moins un point serait formidable pour Saint-Etienne. C'est Lyon qui a la pression. Ce serait une honte de perdre à Saint-Etienne dans ces conditions.