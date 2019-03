Pirès, Pichon, Blanc, Karembeu, Vegedream... Du très beau monde à Delaune ce soir pour le match de la mixité

Ce mercredi 20 mars, à 19h au stade Delaune, un match de gala au profit de la Fondation des Femmes et de l'Association Femmes Relais 51 va se disputer entre les Anciens du Stade de Reims et le Variétés Club de France. Dans ce match de la mixité, pas mal de stars du ballon rond... Mais pas que !

Reims, France

C'est le grand jour ! Au stade Delaune ce mercredi 20 mars à 19h, une rencontre de foot assez spéciale va se disputer : les Anciens du Stade de Reims face au Variétés Club de France. Nom de code : le match de la mixité ! Un événement caritatif au profit de la Fondation des Femmes et de l'association Femmes Relais 51, qui luttent contre les violences faites aux femmes et leur exclusion. Match de 90 minutes, qui sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne avec avant-match dès 18h30 !

Le Variétés Club de France ou VCF, c'est un peu les Harlem Globetrotters du foot avec son lot de champions du monde 98 avec l'équipe de France... Il y aura donc pas mal de stars du ballon rond mais aussibeaucoup de surprises sur la pelouse... En quoi ce match, à quelques mois de la Coupe du monde féminine de football 2019, dont Reims est une ville hôte, est-il si particulier ? Et bien tout est dans l'intitulé de la rencontre. Qui dit match de la mixité, dit équipes mixtes, avec de chaque côté parmi les 11 titulaires, six hommes et cinq femmes. Rien que pour le Variétés Club de France, emmené par son manager général et cofondateur Jacques Vendroux, il y aura une bonne douzaine de femmes alignées sur la feuille de match.

🚨 Voici la délégation de joueurs et joueuses du @VarietesCF pour ce match exceptionnel ce mercredi 20 mars à @VilledeReims contre les anciens du @StadeDeReims !

🔁 Combien de RT pour cette TEAM ?

🎫 Tarif Unique 5€ 👉 https://t.co/08gbe8xXIypic.twitter.com/KKhKw2Zr9V — Variétés C.F. (@VarietesCF) March 19, 2019

En figure de proue, Marinette Pichon, la pionnière du foot féminin français, ancienne attaquante et meilleure buteuse des Bleues (81 buts en 112 sélections). D'autres ex-internationales seront de la partie comme Laura Georges (Lyon, PSG), Elodie Thomis (Montpellier, Lyon) ou encore Sabrina Delannoy (PSG). Face à elles dans l'équipe des Anciens du Stade de Reims, on retrouvera pas mal de joueuses de l'équipe rémoise qui évolue en D2, où elles occupent la première place, invaincues (15 victoires, deux nuls). La rencontre sera d'ailleurs dirigée par trois arbitres femmes qui officient dans le championnat de France de D1 féminine.

Trois champions du monde 98 sur la feuille de match

Et les champions du monde 98 dans tout ça ? Et bien ils seront trois. Le Rémois Robert Pires, Christian Karembeu mais également Laurent Blanc. Il y aura d'autres anciens footballeurs professionnels comme François Clerc (Lyon, Nice, Saint-Etienne), Frédéric Piquionne (Rennes, Saint-Etienne, Monaco), Jérémie Bréchet (Lyon, Sochaux), Jean-Michel Lesage (Créteil, Le Havre)... Des joueurs désormais entraîneurs comme Claude Puel (passé par Monaco, Lyon, Nice et coach de Leicester en Angleterre jusqu'en février dernier) ou encore Antoine Kombouaré (ancien du PSG, actuellement à Dijon)... Des ex-footeux désormais consultants sur beIN SPORTS qui diffusera la rencontre (avec une femme, Margot Dumont, aux commentaires) tels qu'Omar Da Fonseca, Sonny Anderson, Robert Malm et Patrick Guillou... Côté Anciens du Stade de Reims, il va y avoir du très beau monde également en joueurs : Cédric Fauré et son numéro 9, Franck Signorino, Stéphane Dumont, Mohamed Fofana, David Ducourtioux et bien d'autres.

Mais il n'y aura pas que des footballeuses ou footballeurs qui fouleront la pelouse ce soir. Déjà, c'est Brigitte Macron et Muriel Robin qui donneront le coup d'envoi de la rencontre. Ensuite, c'est dans la team du VCF qu'on retrouvera pas mal de guest stars hors foot pro. La joueuse de tennis Alizé Lim, l'ancienne judokate Frédérique Jossinet, la freestyleuse Lisa Zimouche mais aussi l'humoriste Claudia Tagbo répondront présente. L'ex-international de rugby et ancien biarrot Dimitri Yachvili ainsi qu'un des meilleurs handballeurs de sa génération et récent retraité Daniel Narcisse seront également là. Autres personnalités sous la tunique du Variétés Club de France, le rappeur Jok'Air ainsi qu'un autre chanteur, dont vous avez certainement entendu parler depuis cet été...

Vegedream va en effet enfiler le maillot ce soir pour la bonne cause ! On va voir si l'auteur du tube des champions du monde 2018 "Ramenez la coupe à la maison" et ses plus de 100 millions de vues sur Youtube sera aussi à l'aise ballon au pied que micro en main...

En tout cas ça promet ! Alors rendez-vous de 18h30 à 21h ce soir sur France Bleu Champagne-Ardennes, avec Alex Semonella, Alexandre Audabram et Marius Delaunay qui vous feront vivre ce match de la mixité entre les Anciens du Stade de Reims et le Variétés Club de France au stade Delaune.

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places

S'il est toujours possible d'achetez vos places pour ce match de gala (5 € la place), France Bleu Champagne-Ardenne vous invite à assister à la rencontre, en gagnant vos tickets en écoutant la radio et en appelant au 0809 400 500.