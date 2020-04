Plan de déconfinement : Foot. Fabrice Clément, MSC "C'est comme si on avait pris une porte en pleine figure"

L'annonce du gouvernement ce mardi a coupé court à l'hypothèse d'une reprise prochaine des championnats de ligue 1 et de ligue 2 en football. "Ils ne pourront pas reprendre dans les prochaines semaines" a dit Edouard Philippe dans son discours à l'Assemblée Nationale, où il présentait le plan de déconfinement du gouvernement. Ce n'est pas le scénario qu'avait imaginé Fabrice Clément, le président du Stade Malherbes de Caen (13e de Ligue 2 ) : " On avait imaginé une reprise de la compétition mi-juin, on voyait la lumière au bout du tunnel, et là c'est comme si on s'était pris une porte dans la figure. On a beaucoup d'interrogations et une inquiétude renforcée. "

Que va devenir la saison actuelle ?

C'est une période de grande incertitude qui s'ouvre pour le club caennais comme pour les autres clubs professionnels. " Que va devenir la saison actuelle ? Est ce qu'on fait une saison blanche ? Et quand va t'on reprendre ? Si au moins on avait une date, on pourrait faire un calendrier prévisionnel. Mais là on n'a aucune visibilité. "

L'avenir économique incertain

Et l'avenir économique des clubs interroge aussi le patron du SMC. " Ce serait irresponsable de ne pas être inquiet, comme tout chef d'entreprise dont l'établissement est fermé et qui n'a aucune visibilité.