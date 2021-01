La Playlist Rouge et Bleu : ce son qui tient à coeur à Rémy Riou

A la mi-temps des rencontres du SM Caen, nous vous proposons de découvrir les goûts musicaux et les chansons appréciées par les joueurs, les dirigeants et les supporters du club de football normand. Pour le déplacement à Ajaccio, vous avez découvert la Playlist Rouge et Bleu du gardien Rémy Riou.

Rémy Riou garde les cages du SM Caen depuis deux saisons. "J'écoute énormément de musique ne serait-ce que dans le vestiaire où je passe une bonne partie de mon temps (rire).

C'est un vestiaire très sonore parce que le staff autorise et même encourage la musique pour le bien-être du groupe. On a la chance d'avoir un staff et un coach qui apprécie d'avoir de la vie dans le vestiaire.

La musique fait partie intégrante de la vie du vestiaire et puis à titre personnel j'écoute beaucoup de musique à la maison."

Dans sa playlist, vous trouverez un peu de tout. "Je peux passer de la très vieille variété française (Piaf, Brassens...) aux sons latino (Del Mar d'Ozuna)."

Son morceau de coeur est "So into you" de Fabulous et Tamia.

"C'est un son très personnel et qui me tient énormément à coeur parce que je l'ai entendu pour la première fois à une période très difficile de ma vie. je l'ai passé à mon mariage parce que je voulais qu'il y soit.

J'ai vécu de 0 à 16 ans avec ma grand-mère. C'était ma deuxième mère. J'étais en voiture quand j'ai appris son décès et c'est la première chanson que j'ai entendu en fait. Tout simplement."