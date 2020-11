La Playlist Rouge et Bleu de Jessy Pi : "J'écoute vraiment de tout."

A chaque mi-temps des rencontres du SM Caen, nous vous proposons de découvrir les goûts musicaux et les chansons appréciées par les joueur, les dirigeants et les supporters du club de football normand. Pour la réception de Châteauroux, vous avez découvert la Playlist Rouge et Bleu de Jessy Pi.