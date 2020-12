Playlist Rouge et Bleu de Prince Oniangué : "J'aime les musiques qui font du bien à l'âme"

A chaque mi-temps des rencontres du SM Caen, nous vous proposons de découvrir les goûts musicaux et les chansons appréciées par les joueur, les dirigeants et les supporters du club de football normand. Pour le déplacement à Pau, vous avez découvert la Playlist Rouge et Bleu de Prince Oniangué

Il y a ceux qui ont été influencés par leur famille (Steeve Yago) ou par l'origine de leurs parents (Jonathan Rivierez). Pour Prince Oniangué, c'est plutôt la vie qui a influencé ses goûts musicaux.

"Dans ma famille, nous sommes tous croyants après ce qui s'est passé avec mon père en 1993 et du coup on s'est orienté vers les musiques d'actions de grâce envers Dieu .

Mon père a été blessé dans un attentat - un de mes frères était dans la voiture - Il a pris cinq balles. Normalement il ne devait pas vivre."

D'où le goût de Prince Oniangué pour "les musiques qui apaisent, qui fond du bien à l'âme" et "qui donnent de bonnes ondes".

"J'ai des amis artistes qui composent (Sel et lumière Adoration) mais qui ne sont pas connus. Après, je ne pense pas qu'ils soient connus du grand public parce que c'est beaucoup en rapport avec l'espoir et avec Dieu. Il y a un chant que j'aime bien qui s'appelle Alpha et l'auteur est Okey Sokay.

Par rapport à l'association que j'ai, "Born Again to Be Happy", les paroles disent You Made The Way where there was no Way". On crée un chemin là où il n'y en avait pas. C'est ce type de musique"