Coupe de France - 6e tour : Ploudalmézeau, le petit poucet breton, "espère secrètement" la suite

"Ca fait plaisir de voir le club comme ça et l'émulsion que ça donne !" Hervé Ily, qui était de l'aventure en 1978, et dont le gendre était de celle de 2006, ne cache pas un énorme enthousiasme à l'approche du 6e tour de la coupe de France de foot que les Arzelliz disputeront ce week-end pour la troisième fois de leur histoire.

Les joueurs des parcours de 1978 et 2006 conviés à la fête

Le club de Ploudalmézeau (D1), désormais petit poucet breton de l'épreuve, reçoit Saint-Malo (N2) dimanche à 15h dans son stade de Cullompton. Et ce sera sous les yeux de ceux qui étaient des épopées de 1978 et de 2006, quand les parcours du club né de la paroisse ont pris fin respectivement à Quimper et à Lamballe. "On veut faire un clin d'oeil à ceux qui sont toujours dans le coin" reprend Franck Davoise, co-président du club, "on espère en rassembler un maximum pour cet événement et commémorer avec eux cette nouvelle page glorieuse du club".

Un 6e tour pour la première fois à la maison

Il faut dire que c'est l'ébullition dans le chef lieu du pays des Abers à l'approche de ce 6e tour que les Arzelliz disputeront pour la première fois à la maison. "On essaye de l'aborder avec sérénité, on a eu une certaine habitude depuis quelques années de jouer en coupe" continue Franck Davoise, en rappelant que les Rouges et Blancs sont les tenants du titre de la coupe du conseil départemental du Finistère, remportée face à Morlaix en 2019, et qui n'a pas été jouée l'an passée.

On aura juste l'avantage du terrain, car l'écart de cinq divisions est énorme

Alors que le club fête son 115e anniversaire cette année, et malgré les cinq divisions d'écart avec les Malouins, les Arzelliz ne cachent pas l'envie d'atteindre le 7e tour pour la première fois. "On l'espère secrètement ! C'est _comme quand on ouvre les paquets à Noël_, on veut trouver quelque chose d'intéressant au pied !" sourit Franck Davoise alors que l'effervescence a gagné le club. Investi auprès des jeunes du club et à l'initiative d'une section de sport adapté, Hervé Ily détaille. "Il y a les tifos, il y a les chants, il y a toute la mise en place, etc. On a retrouvé la famille football !"

Si beaucoup rêvent de l'exploit, le co-président reste lui lucide à l'idée de la suite. "Mais, bon... C'est difficilement envisageable compte tenu du gros morceau qu'il va falloir avaler. On aura juste l'avantage du terrain, car l'écart de cinq divisions est énorme. L'objectif numéro un, ça reste le championnat. Mais on vendra chèrement notre peau, comme à chaque fois, et puis il y aura peut-être la magie de la coupe..."