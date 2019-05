FC Nantes : plus d'un millier de supporters manifestent contre la direction du club

A l’occasion du dernier match de la saison, entre 1.000 et 1.500 supporters du FC Nantes se sont rendus en cortège au stade de La Beaujoire. Ils ont renouvelé leurs critiques contre la direction du club.

Nantes, France

Plus d'un millier de supporters du FC Nantes ont manifesté leur opposition au président du club, Waldémar Kita, ce vendredi soir en amont de la rencontre FC Nantes / Strasbourg comptant pour la 38e et dernière journée de ligue 1. Ils ont parcouru les derniers hectomètres les séparant du stade de la Beaujoire, en cortège derrière une banderole réclamant un changement de direction et où l’on pouvait lire « Stop FC Kita »

⏬⏬ Les revendications des supporters de la Brigade Loire lors de la manifestation #AntiKita entre la Haluchère et la Beaujoire. #FCNRCSApic.twitter.com/LZ52yaEpZj — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 24, 2019

La saison dernière, les supporters avaient déjà manifesté contre les dirigeants du FC Nantes à l’occasion du dernier match des Canaris à domicile. A l’époque, ils avaient protesté contre le projet de nouveau stade YelloPark, abandonné depuis.