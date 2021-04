"Plus de réflexion, allez au charbon !" : le message des Gladiators aux Crocos

Le sprint final est lancé dans la course au maintien pour le Nîmes Olympique. Les crocos jouent à Lens ce dimanche après-midi dans le cadre de la 34e journée de ligue 1. A cinq journées de la fin du championnat, les Nîmois sont toujours barragistes à la 18e place du classement. De leur côté les Lensois occupent la 5e place et visent une qualification pour la coupe d'Europe. Les plus fervents supporters des Crocos sont allés poser des banderoles d'encouragement au centre d'entraînement ce samedi, notamment ce message : "Avec vous jusqu'au bout ! Donnez tout !"

Lens - Nîmes Olympique : coup d'envoi à 15h, la rencontre est comme toujours à suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère avec Romain Collet-Gaudin et Patrick Champ (dès 14h30 pour l'avant match)