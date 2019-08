Plus le droit de "vendanger" lors du vitico de la ligue 1 entre Dijon et Bordeaux

Dijon, France

C'est l'un des moments clefs de l'année dans le Bordelais et en Bourgogne : les vendanges. D'ici une quinzaine de jours elle débuteront en Côte-d'Or, alors que les raisins sont déjà cueillis sur certaines parcelles du Sud-Ouest. Pour autant "faut pas vendanger" ce pourrait être le cri de guerre du DFCO et des girondins de Bordeaux avant ce nouveau "Vitico" qui les opposent ce samedi soir au stade Gaston Gérard.

"Faut pas vendanger" car ni Dijon ni Bordeaux n'ont , pour le moment, réussis leur entame de championnat. Une défaite, un match nul pour Bordeaux ( à Angers puis face à Montpellier), deux courtes défaites pour le DFCO (face à St-Etienne et à Toulouse) .

Lors de la présentation de la rencontre, le nouvel entraîneur des rouges, Stéphane Jobard, n'a pas dit autre chose que cela. Dans le langage des footballeurs, ne pas vendanger cela se dit : concrétiser nos temps forts. Car le DFCO a beau se créer plus d'occasions que l'an passé, les résultats ne suivent pas pour le moment, pas de quoi non plus perdre le sommeil pour Stéphane Jobard qui analyse les statistiques dijonnaises de ce début de saison avec pas mal d'optimisme.

Dijon face à St-Etienne et à Toulouse a réussi par moments à dominer l'adversaire, à mettre hors de position son adversaire et à se procurer occasions et/ou frappes franches. Nécessaire, mais pas suffisant pour gagner, car la réussite n'a pas vraiment été dijonnaise.

Qu'à cela ne tienne, il y a du mieux et les joueurs le savent. Surtout ceux qui ont vécu la galère de l'an passé. Parmi les anciens, Romain Amalfitano qui refait sien les propos du coach : il faut voire le côté positif de ce début de saison et le reste va venir. Le plus vite serait le mieux, car la méthode Coué a ses limites, les dijonnais le savent bien, eux qui ont été marqués par une saison "pourrie" l'an dernier.