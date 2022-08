Plus que 1.500 places disponibles pour TFC-PSG, à six jours de la rencontre

Le match entre Toulouse et le Paris-Saint-Germain, mercredi 31 août, se jouera, sauf surprise, à guichets fermés ! Le club annonce ce jeudi après-midi qu'il ne reste plus que 1.500 places à la vente. Déjà 30.008 billets ont été achetés, à six jours de la rencontre.