Plusieurs footballeuses de Montpellier approchées pour truquer des matchs

Au moins trois joueuses de Montpellier ont été contactées, sur Instagram, en début de saison. Un mystérieux interlocuteur leur a proposé de truquer un match, contre une importante somme d'argent. Le MHSC a alerté les autorités. Des footballeuses en France et en Europe ont aussi été sollicitées.

Une enquête portant sur des tentatives de trucage de matchs en D1 Arkema, l'élite du football féminin, a été ouverte et trois joueuses de la Paillade ont été auditionnées, la semaine passée, par le Service Central des Courses et des Jeux (SCCJ). C'est ce que révèle, ce jeudi, le journal L'Equipe. Les trois femmes, dont l'identité n'a pas été divulguée, ont reçu un message privé sur leur compte Instagram, en début de saison, dans lequel un mystérieux corrupteur leur proposait plusieurs dizaines de milliers d'euros pour lever le pied et truquer un match de championnat.

La première a de suite alerté ses dirigeants, indique Laurent Nicollin, président du MHSC, à nos confrères. Ce dernier a alors averti l'ensemble du vestiaire, et c'est à ce moment là que deux coéquipières se seraient aperçues qu'elles avaient été destinatrices du même message. La FFF a porté plainte contre X, alors que l'Uefa, Europol - l'agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité - ainsi que les autorités nationales des pays concernées, sont mobilisées.

Des footballeuses en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique auraient été la cible du même procédé, sur leurs réseaux sociaux. Le manipulateur proposait une rémunération en cryptomonnaie (monnaie numérique).