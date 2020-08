Plusieurs joueurs du Montpellier Hérault retenus par leur sélection nationale

Aucun joueur du MHSC ne rejoindra Didier Deschamps, mais deux sont tout de même retenus avec les Bleus : le milieu de terrain Joris Chotard apparaît pour la première fois dans la sélection des moins de 20 ans (U20) qui défiera le Paris FC (Ligue 2) en amical le 4 septembre, lui qui avait été convoqué six fois avec les U19 et sept fois avec les U18. De son côté, le gardien remplaçant Dimitri Bertaud est sélectionné par Sylvain Ripoll au sein de l'équipe de France Espoirs qui affrontera la Géorgie et l'Azerbaïdjan lors du tour de qualification pour le prochain Euro, début septembre.

Par ailleurs, le nouveau portier Jonas Omlin figure dans la sélection Suisse au côtés de Yvon Mvogo (PSV Eindhoven) et de Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) pour affronter l'Ukraine et l'Allemagne dans la Ligue des Nations.