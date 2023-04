Plusieurs milliers de supporters du TFC en route pour le Stade de France

Il fait à peine jour et déjà des milliers de supporters déferlent sur le parking du Stadium. Plusieurs milliers de Toulousains prennent l'un des 51 bus, réservés par les associations de supporters, direction le Stade de France pour voir la finale de la Coupe de France Toulouse/Nantes.

ⓘ Publicité

Direction la capitale en bus ou en train

Les traits sont tirés, la nuit a été courte pour beaucoup mais les supporters sont déjà très motivés, ils chantent, allument des fumigènes de la couleur du TFC. L'ambiance est bon enfant. Petit à petit les bus se remplissent et partent en klaxonnant. Le trajet s'annonce long, arrivée prévue vers 17 ou 18h au Stade de France mais ce supporter positive : "c'est une journée historique, si la prochaine finale est dans 66 ans, je ne la revivrai pas, donc là c'est incroyable", lâche-t-il en souriant.

A quelques kilomètres de là, près de 1.000 personnes partent en train direction la capitale. L'ambiance est plus calme dans le hall de la gare que sur le parking du Stadium même si on voit les supporters de loin : maillots violet et écharpes de la finale finale du TFC sur le dos. Un voyage un peu plus court et confortable que celui en bus mais un peu plus cher aussi. L'aller et retour en train coûtait aux alentours de 160 euros, soit deux fois plus que l'aller et retour en bus.

Affichage un peu spécial ce matin à la gare Matabiau à Toulouse, près de 1.000 supporters partent direction Paris dans un train affrété pour l'occasion © Radio France - Alexandra Lagarde