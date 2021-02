FC Barcelone - PSG : Verratti toujours incertain, "on verra selon l'entrainement" dit Pochettino

Marco Verratti sera-t-il sur le terrain mardi face au FC Barcelone, pour le 8e de finale de Ligue des Champions ? Le milieu de terrain du PSG est toujours incertain, blessé il y a dix jours lors du match contre Marseille. Ce lundi, le coach Mauricio Pochettino ne confirme toujours pas sa présence dans l'effectif.

"Il faut avancer petit à petit et analyser l'entrainement de ce lundi qui ne sera pas exigeant, 24 heures avant le match, explique l’entraîneur parisien. Nous avons une stratégie, un plan de jeu, et _selon le dernier entrainement, on prendra une décision_. Tout le monde le verra ce mardi sur site."

"Gagner, un objectif clair"

En l'absence de Neymar et Di Maria, tous deux forfaits, Kylian Mbappé devrait avoir un rôle central dans l'équipe ce mardi : "je suis très content de sa performance. Il est clair que _les absences de Neymar et Di Maria sont importantes, mais nous avons une équipe qui est vraiment excitée à l'idée de jouer ce match_."

Quatre ans après l'humiliation de la remontada, pas question de verser dans l'excès d'optimisme : huit mois après l'arrivée de Ronald Koeman pour entrainer le FC Barcelone, le coach Parisien sait que l'adversaire est de taille. "L'équipe est beaucoup plus solide maintenant, Barcelone est dans un bon moment", reconnait Mauricio Pochettino.

L’entraîneur assume les ambitions du PSG. "On est sur une réalité différente avec un groupe de joueurs différent. Ce qui s'est passé par le passé est là, on ne peut pas l'effacer, mais il s'agit de construire un meilleur futur si possible, explique le coach. C'est un _objectif clair pour le PSG de gagner la Ligue des Champions_."

> FC Barcelone / PSG émission spéciale sur France Bleu Paris dès 18h mardi et jusqu'à minuit