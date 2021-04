À l'occasion des 120 ans du Stade Rennais France Bleu Armorique, en collaboration avec le club, a choisi de réunir des anciens acteurs du Stade Rennais avec des membres actuels des Rouge et Noir. L'idée : échanger sur le club, ses valeurs, et revenir sur les souvenirs des uns et des autres à Rennes.

PODCAST - "120 ans du Stade Rennais, les entretiens croisés", épisode 4 : Benoît Costil et Damien Da Silva

Benoît Costil et Damien Da Silva ont longuement échangé pour l'épisode 4 de "120 ans du Stade Rennais, les entretiens croisés"

Pour fêter les 120 ans du Stade Rennais, France Bleu Armorique vous propose une série de podcasts : "120 ans du Stade Rennais, les entretiens croisés". Nous avons souhaité réunir d'anciens et d'actuels acteurs du club par binômes pour échanger sur la passion des Rouge et Noir. Des binômes qui nous semblaient coller en terme de profils, de personnalités, pour parler du club dans la bonne humeur. Quatrième entretien de cette série de podcasts avec Benoît Costil et Damien Da Silva.

Leurs passages par les divisions inférieures, le port du brassard, les villes de Bordeaux, Caen et Rennes par lesquelles ils sont passés, les meilleurs coins pour dîner et boire un verre à Rennes avec Benoît Costil en guide touristique, beaucoup de souvenirs et le traditionnel quiz en fin d'émission, voilà le menu du deuxième épisode de "120 ans du Stade Rennais, les entretiens croisés". Bonne écoute !