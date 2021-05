PODCAST - "120 ans du Stade Rennais, les entretiens croisés" épisode 7 : Nayef Aguerd et Ramy Bensebaini

À l'occasion des 120 ans du Stade Rennais France Bleu Armorique, en collaboration avec le club, a choisi de réunir des anciens acteurs du Stade Rennais avec des membres actuels des Rouge et Noir. L'idée : échanger sur le club, ses valeurs, et revenir sur les souvenirs des uns et des autres à Rennes.