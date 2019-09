PODCAST - Réécoutez le tout premier numéro de 100 Stade Malherbe

100% Stade Malherbe est la nouvelle émission quotidienne (du mardi au vendredi) de France Bleu sur l'actu du SM Caen. Au programme : les dernières infos du club sur et en dehors du terrain, des anecdotes du passé, des nouvelles des anciens joueurs, des portraits de supporters, et une revue du web.

Caen, France

Ce mercredi 25 septembre marquait la grande première de "100% Stade Malherbe" ! En direct du studio France Bleu de la Foire Internationale de Caen, Boris Letondeur et François Duval ont animé le tout premier numéro de votre nouveau rendez-vous quotidien avec le SM Caen.

Au sommaire de cette première émission : les malherbistes meilleurs à la console que sur le terrain, les attaquants travaillent davantage devant le but, Ninga, Crivelli et... Nivet au top, Mercadal à la dérive, l'anecdote de vestiaire de Titi Deroin, d'Ornano transformé en piste d'atterrissage, et notre nouveau jeu "le QCM du SMC".

Réécoutez l'émission du mercredi 25 septembre 2019