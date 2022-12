Poitiers : le quartier des Couronneries se prépare à la fête pour le match France-Maroc

Si vous cherchez un endroit pour vivre la demi-finale France-Maroc à Poitiers, le restaurant de spécialités marocaines "Chez Souad" est l'endroit qu'il vous faut. Dans la galerie commerciale de la place de Provence, quartier des Couronneries, ce lieu de restauration convivial et chaleureux est devenu en quelques semaines le quartier général des supporters marocains, bien vite rejoints par d'autres jeunes emballés par le parcours historique des Lions de l'Atlas.

"On attend plus de 150 personnes, une quarantaine à l'intérieur et le reste en terrasse, pour ce qui devrait être une soirée de légende" confie Jihane, la fille de la patronne, qui sera au micro pour assurer l'animation et faire monter l'ambiance. Cette affiche, ce n'est que du bonheur pour elle. "Le Maroc, ce sont mes racines, la France, c'est le pays qui nous a accueilli, où j'ai grandi. Quel que soit le résultat, je serai heureuse".

Sur le volet de la sécurité, 10.000 policiers seront mobilisés ce mercredi soir en France dont 5.000 à Paris. A Poitiers, la police confirme qu'elle va mobiliser des agents, notamment aux Couronneries car lors des quarts de finale place de Provence, en marge des scènes de liesse, des jeunes étaient montés sur le toit d'un bus Vitalis et d'autres avaient tenté de mettre le feu à un container.