Polémique Sochaux-Caen : le FCSM n'était pas contre un report mais pas ce week-end

Il fallait éteindre l'incendie. Au cours d'une conférence de presse très attendue ce jeudi soir au stade Bonal, la direction du FCSM a expliqué pourquoi elle avait refusé de décaler le match contre Caen prévu initialement ce samedi. Le club normand avait fait cette demande pour permettre à son staff et à ses joueurs d'assister aux obsèques samedi matin de l'épouse de l'entraîneur Stéphane Moulin décédée mercredi.

ⓘ Publicité

Un problème de logistique et d'organisation

Samuel Laurent a donc pris la parole devant la presse ce jeudi soir à Bonal pour "recadrer les choses". Avant de justifier sa décision, le directeur général du FCSM a d'abord présenté ses condoléances au club normand et à son entraîneur et indiqué qu'il respectait le deuil. Il a aussi précisé qu'il n'y avait aucune inimitié entre Caen et Sochaux. "On nous a proposé trois dates : vendredi, dimanche 15h et lundi 20h45. Pour nous, c'est impossible de modifier la logistique à si courte échéance. On a 250 personnes mobilisées à chaque match, 60 personnes aux buvettes et cinq prestataires. Tout se met en place dix jours avant le match. On n'a pas été opposé au principe du décalage, on a été opposé aux trois dates que nous ont proposées la Ligue et le diffuseur Be in Sport", a détaillé Samuel Laurent.

Le ballon dans le camp de la Ligue

Le FCSM n'est donc pas opposé à un report de match mais pas question d'affronter Caen d'ici lundi. " Charge à la ligue, à Caen et à Be in Sport de proposer une autre date. Nous n'avons aucune volonté de faire un coup bas à Caen, donnez nous des dates qui soient adéquates. C'est toujours tentant de désirer un coupable", a expliqué Samuel Laurent.

C'est donc un problème purement logistique qui empêche Sochaux d'accueillir Caen ce week-end. " Je suis là pour garantir l'intégrité financière du club, on a des choses qu'on peut faire mais pas reconstruire un match au dernier moment". Sochaux ne ferme donc pas la porte à une date plus lointaine, pourquoi pas le week-end prochain consacré aux 16e de finale de la coupe de France ? "On nous a imposé vendredi, dimanche ou lundi. Et j'ai dit non car sur le plan de la logistique c'est impossible. Il y a aussi une sécurité à mettre en place. On est ouvert au dialogue avec Caen mais le vrai décideur c'est la Ligue avec le diffuseur" a ajouté Samuel Laurent.

Caen n'enverra pas ses joueurs

Dernier rebondissement. Le club de Caen a fait savoir qu'il n'enverrait pas ses joueurs au stade Bonal. Si c'est le cas, il aurait match perdu sur tapis vert. La Ligue de football professionnel va-t-elle rester sans réaction face à cette menace ? Tout peut encore bouger ce vendredi entre les différents acteurs de ce dossier. En attendant, le match reste officiellement fixé à ce samedi 15h à Bonal.

De son côté, le directeur général du FCSM devait rencontrer les supporteurs sochaliens ce jeudi soir pour expliquer sa décision. Une décision qui, pour beaucoup, a entaché l'image du club.