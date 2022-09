Polémique sur les déplacements des joueurs de foot : comment s'organise le Racing club de Strasbourg

La polémique ne faiblit pas après les propos de l'entraîneur du PSG qui a proposé que son équipe fasse ses déplacements en "char à voile" plutôt qu'en avion. Alors comment s'organise la Racing pour les déplacements de ses joueurs ? Et bien il est plutôt en avance sur le sujet

La polémique n'en finit pas après les déclarations de l'entraîneur du PSG. Christophe Galtier a en effet proposé que son équipe fasse ses prochains déplacements en "char à voile" plutôt qu'en avion sous les rires de Kylian Mbappé. De quoi faire réagir, en pleine demande de sobriété suite à la crise de l'énergie et à la crise climatique.

Elisabeth Borne la première ministre a appelé les footballeurs à prendre pleinement conscience de la crise climatique. D'autant qu'à l'étranger, en Angleterre notamment des clubs comme Liverpool ou Manchester prennent déjà parfois le train pour les déplacements de leurs joueurs.

A Strasbourg, le Racing, club de Ligue 1 lui aussi, est plutôt pionnier dans la recherche de solutions alternatives à l'avion.

D'après nos informations les joueurs strasbourgeois se rendent à Reims ou à Paris en TGV. Du moins quand l'horaire le permet. C'est aussi arrivé pour des matchs à Lille ou à Lyon en août 2017 alors que le club venait de retrouver l'élite.

Mais cette logique a ses limites. D'abord parce que Strasbourg est très excentré en France. Loin de tous les autres clubs de Ligue 1 ou presque ,notamment depuis la relégation du FC Metz.

Aider les supporters à se déplacer

Il y a aussi des contraintes logistiques : il n'y a souvent plus de trains après une certaine heure. Et puis les joueurs ont besoin de récupérer rapidement après un match surtout quand ils doivent rejouer trois jours plus tard. Alors le Racing a aussi décidé de travailler sur les déplacements de ses supporters. En mai dernier, le club avait même affrété un TGV spécial pour acheminer ses fans jusqu'au Vélodrome à Marseille.

Le Racing affrète aussi des TER les soirs de match à la Meinau pour aider les supporters à se rendre au stade.