Pontchâteau : il dessine le logo du FC Nantes... avec des pots de Danette

À la veille du derby de football entre le Stade rennais et le FC Nantes, le Leclerc de Pontchâteau a choisi son camp. C'est l'initiative d'Éric, chef du rayon : dans un frigo, il a dessiné le logo du club nantais avec des pots de la célèbre crème dessert.

Pontchâteau, France

"Superbe. Très bien réalisé", sourit ce client du Leclerc de Pontchâteau, devant un frigo, remplit de pots de Danette jaunes et verts. Le FC Nantes se déplace à Rennes ce vendredi, et pour annoncer ce derby, le chef du rayon frais, Éric, a mis la main à la pâte : il a entièrement recréé le blason du club nantais, façon mosaïque.

Le jaune, c'est la vanille ; le vert, choco-noisette

- Éric, chef du rayon

Éric avoue avoir été un peu dépassé par les réseaux sociaux : la photo de son oeuvre a été partagée par un internaute sur Twitter et "aimée" près de 2000 fois. "On voulait juste changer un peu, avoir une tête de gondole plus originale", sourit l'employé du supermarché.

"Ça m'a pris une heure et demi, confit Éric. Il faut faire le design, après bien proportionner le logo, puis ensuite, le montage c'est comme des lego."

Le comble : l'auteur est un supporter de l'OM

"J'aurais pu aussi faire le logo du Stade rennais, mais les pots rouges, c'est plus compliqué à trouver, continue le chef de rayon. C'est saveur Spéculos, c'est moins populaire."

L'artiste et son oeuvre. © Radio France - Paul Sertillanges

Lui, n'est pas supporter du FC Nantes, ni du Stade Rennais, mais de l'Olympique de Marseille. Pour un prochain match alors, avec des pots de Danette blancs et bleu clair ? "Bas, peut-être chocolat au lait... mais pour l'instant, ça n'est pas notre assortiment. Sinon ce sera avec les crèmes dessert 'marque repère' , on trouve toujours une solution."

L'autre projet qui lui tient à coeur : le logo du Hellfest, en juin prochain.