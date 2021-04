Après avoir connu toutes les sélections de jeunes, Océane Deslandes a été appelée par Corinne Diacre. Les anciens coachs de la jeune Mayennaise se souviennent de son talent, et de la chance de l'avoir côtoyée.

Portrait de la Lavalloise Océane Deslandes, 20 ans et sélectionnée en Équipe de France féminine

C'était avec surprise, qu'Océane Deslandes a appris sa sélection en Équipe de France féminine. Cette jeune joueuse âgée de 20 ans, va intégrer pour la première fois de sa vie, le groupe senior des Bleues. Elle a eu la possibilité de faire toutes ses classes dans les équipes de jeunes de la Fédération. Pour cette latérale gauche, c'est le rêve d'une vie. La Mayennaise a été formée à Vaiges et aux Francs Archers de Laval avant de partir jouer au Mans. Elle évolue actuellement au Stade de Reims.

Ses anciens coachs se souviennent d'une jeune fille discrète mais amoureuse du ballon rond. "Ce qui me frappe chez elle, c'est sa volonté de toujours s'améliorer par le travail", explique Aurélie Cruard, son entraîneuse dans le club des Francs Archers. "C'est une vraie bosseuse avec un mental d'acier, et depuis de nombreuses années, elle a un rêve et elle est en train de le réaliser", précise la coach des Francs Archers.

Un talent déjà remarquable

Alors même qu'Océane n'était qu'adolescente, elle avait déjà un niveau supérieur aux autres garçons et filles de sa génération. "Déjà, c'est une joueuse qui est gauchère, ça c'est toujours intéressant", se souvient Arnaud Bulanger, entraîneur de la section football du collège Jules Renard. "Elle a un jeu long de qualité, et cette faculté de renverser le court du jeu, et à son âge c'était déjà unique", se remémore le coach mayennais.

"Le souvenir que j'ai d'elle c'était lors d'une compétition de futsal, et avait été bluffante techniquement et supérieur aux autres, alors que pourtant c'était un tournoi mixte", rappelle Arnaud Bulanger. "Et quand tu vois ça, tu ne peux que te dire qu'avec du travail, elle pourra faire une bonne carrière", ajoute-t-il. Un talent qui aura l'occasion de s'exprimer lors du match de vendredi 9 avril contre l'Angleterre ou contre les championnes du monde en titre, les États-Unis, mardi 13 avril 2021.

Parcours en équipe de France

U20 Féminine : 3 matches

U19 Féminine : 7 matches

U17 Féminine : 9 matches / 2 buts

U16 Féminine : 9 matches