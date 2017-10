Portrait de Ruben Aguilar, l'invité du Club Sers ce lundi

Auteur d'une belle prestation face au PSG et Monaco, le défenseur du Montpellier Hérault est l'une des bonnes surprises du début de saison. Mais qui est vraiment Ruben Aguilar ? Portrait avant son interview dans le club Sers.

A 24 ans, Ruben Aguilar découvre la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière cette saison. Arrivé cet été au Montpellier Hérault en provenance d'Auxerre, le jeune défenseur a réussi son début de saison notamment lors du match nul face au Paris Saint-Germain (score final : 1-1).

Il a réussi à neutraliser Kylian Mbappé pendant 90 minutes à la Mosson. Avant de se frotter à la nouvelle pépite du PSG, Ruben Aguilar a joué en DRH (la septième division) loin des caméras et des micros. Mais il ne lâche rien. Avec son tempérament de bosseur et de gagnant, il décide de poursuivre dans le monde du football et gagnera sa place à l'AJ Auxerre en deuxième division.

Aguilar en chiffres cette saison

5 matchs dont 4 titularisations (Monaco, Paris, Troyes, Strasbourg)

0 carton

Sa carrière

2017- Montpellier

2014-17 Auxerre

2011-13 Saint-Etienne

2008-11 Grenoble

Ruben Aguilar est l'invité du Club Sers ce lundi entre 18 heures et 19 heures sur France Bleu Hérault.