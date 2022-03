PORTRAIT - FC Nantes : "Je ne serais rien sans le collectif", estime l'ancien Canari Medhi Leroy

"Le foot c'est ma vie." La spontanéité avec laquelle Medhi Leroy aligne ces cinq mots résume la relation qu'il entretient avec le ballon. Retiré des terrains professionnels depuis 2009 et une dernière expérience à Vannes, l'ancien gaucher, "chouchou et même mascotte de Jean-Claude Suaudeau", glisse-t-il dans un sourire timide et nostalgique, s'est installé dans le Maine-et-Loire où il a endossé la casquette de responsable technique du FC Andréa-Macérois, à Sèvremoine. Une vocation. Une évidence qui date du siècle dernier et de ses journées passées aux côtés de Raynald Denoueix, Loïc Amisse ou encore Jean-Claude Bauduin, ex-professeur d'EPS. "Je leur dois beaucoup, salue-t-il. J’adore ce qu’ils m’ont inculqué et le goût pour la formation, je l’ai vraiment appris à Nantes." Il tente aujourd'hui de le transmettre aux U13, U17 et Séniors, loin de l'agitation du monde professionnel où il se reconnaît de moins en moins. Mais toujours en gardant un œil sur les performances des Canaris, "[s]on club de cœur" et de Troyes, "un club familial avec une bonne bande de potes", deux clubs qui se font face, ce samedi soir.

Medhi Leroy (gauche), Sylvain Armand et Stéphane Ziani en train de lire le journal au lendemain de leur victoire contre Bastia, le 15 avril 2001, qui leur permet de devenir seul leader du championnat. © AFP - Franck Perry

Transmette, "une vocation, un truc qui me prend aux tripe"

Cela fait trois décennies et le rituel perdure. Transport, terrain, dodo. Tous les jours ou presque, le gaillard de 43 ans ouvre la porte du club house du FC Andréa Macairois à 10 heures pétantes. Le café coule. Au bout de la salle, son petit bureau. "Je suis heureux", balaye celui qui aime toujours autant tirer les coups francs pour tester ses gardiens. Depuis quatre ans et demi, Medhi Leroy a les clés du sportif. Encadrement, entraînements, recrutement. "C'est une aventure humaine avant tout", glisse cet apôtre de la transmission. "En fait, quand j’ai fait le bilan arrivé à 30 ans et que je me suis demandé ce qu’il me restait de ma carrière, tous les entraîneurs que j’ai connus me sont revenus à l’esprit, rembobine le Nazairien. J’adore ce que les Suaudeau, Baudouin, Denoueix, Eo, Amisse, et j’en oublie sans doute, ont fait de moi. Ils m’ont rendu meilleur en tant qu’homme, que joueur. A l’époque, j’étais une page blanche et ils ont écrit de bonnes choses, je pense que je suis devenu un mec bien grâce à eux et en même temps j’ai envie de redonner tout ce que j’ai appris parce que c’est une vocation, c’est un truc qui me prend aux tripes."

Pour moi l’équipe est et sera toujours au-dessus de l’individu et je ne sais même pas comment on peut penser différemment.

Ambitieux pour son club de 500 licenciés en plein cœur des Mauges qu'il espère faire monter en Régional 2 "à moyen terme", Medhi Leroy a une certitude dans son travail : "ce que je fais aujourd’hui avec mes U13 va ensuite, plus tard, me permettre de gagner du temps quand ils seront en séniors et grâce à ça, nous aurons un temps d’avance sur les autres équipes. Quand on aura 5, 6, 7 joueurs qui auront été formés ensemble, ils rayonneront grâce au collectif", espère le double vainqueur de la Coupe de France avec les Jaunes qui a également inscrit son nom au palmarès de la Coupe Intertoto avec Troyes. Le collectif. Encore et toujours. "Je ne serais rien sans le collectif, glisse le responsable technique. Aujourd’hui dans le monde professionnel, on est très axé sur l’individu. Evidemment qu’il en faut dans une équipe mais c’est le collectif qui porte tout ça. Pour moi l’équipe est et sera toujours au-dessus de l’individu et je ne sais même pas comment on peut penser différemment. C'est pour ça que je regarde désormais le monde pro de loin."

L'ancien milieu de terrain du FC Nantes, Medhi Leroy, opposé au Gunner Thierry Henry, le 25 novembre 1999 à Highbury à Londres. © AFP - Adrian Dennis

Une vie de foot et d'eau fraîche

Sur les terrains le samedi et le dimanche avec ses équipes, le foot professionnel est progressivement passé au second plan par la force des choses. "Par contre, je regarde toujours le match du dimanche soir, c'est mon rituel", sourit l'ex-champion d'Europe des moins de 18 ans aux côtés de Nicolas Anelka, Thierry Henry ou encore David Trezeguet. Rien que ça. Il en va de même pour les matches de l'équipe de Pep Guardiola, "c'est mon côté fan de tactique". Sans oublier de jeter un œil régulièrement à l'actualité du FC Nantes, "mon club" comme il l'appelle affectueusement. "On m'en parle encore beaucoup, ici il y a beaucoup de supporters du club", assure l'ancien Troyen. Il en parle également beaucoup, il lit, il regarde le matin, le midi et le soir, en famille ou entre amis. "Je suis un vrai passionné." Un boulimique de football attaché à faire perdurer l'héritage de ses illustres formateurs. "J’étais un joueur moyen et ils ont provoqué en moi un déclic et je leur dois beaucoup, témoigne Medhi Leroy. Ils m'ont fait adorer l’apprentissage. C’est vraiment un truc qui me correspond."

La vie, ce sont des émotions et le foot en est un puit et sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu.

Neuf ans après avoir définitivement raccroché les crampons à Cholet, le milieu de terrain retient de sa carrière "les moments vécus ensemble" plus que les médailles et les trophées. Les soirées européennes face à Leeds, Newcastle, Villareal ou encore Arsenal en font partie. "C'est précieux", chuchote-t-il. Parfois, il partage ses souvenirs avec ses jeunes pousses. "Le foot c’est ma vie, c’est ce qui m’a nourrit, c’est ce qui m’a permis, à part mes enfants, d’avoir eu de réelles émotions, poursuit Medhi Leroy. J’ai pleuré, j’ai ri. La vie, ce sont des émotions et le foot en est un puits et sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu."