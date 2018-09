Capitaine et entraîneur adjoint du Havre AC, Marine Allez se confie sur France Bleu Normandie : ses premiers pas, la deuxième division, l'arrivée de nombreuses joueuses étrangères, l'ambition du HAC, la Coupe du Monde féminine.

Le Havre, France

En juin et et juillet 2019, la ville du Havre recevra la Coupe du Monde féminine de football. D'ici là, France Bleu Normandie vous propose un portrait, sous forme d'entretien, d'une joueuse du HAC. Promue en D2 en fin de saison dernière, le Havre AC est aujourd'hui le club phare et la locomotive normande pour la promotion du football féminin dans la région.

Premier numéro : Marine Allez, capitaine et adjointe au Havre AC

