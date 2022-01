Positif au Covid, Jocelyn Gourvennec suivra le match du LOSC à distance

Jocelyn Gourvennec était attendu en conférence de presse ce mardi 18 janvier au centre d’entrainement du LOSC, au domaine de Luchin. Il a finalement répondu aux questions des journalistes en visio-conférence. Testé positif ce matin, l’entraîneur s’est isolé et va passer une partie de la semaine confiné.

Une communication assurée

La préparation du match face à Lorient ne devrait pas être trop désorganisée. Le coach est confiant : "On a suffisamment d’outils technologiques pour bien s’organiser et on a une très bonne coordination avec le staff."

Jocelyn Gourvennec suivra le match depuis son canapé, devant sa télé (ou peut-être à la radio en écoutant France Bleu Nord) et donnera ses consignes par téléphone à ses adjoints Jorge Maciel et Kevin Plantet. Il l’affirme il sera "là, à distance, dans l’état d’esprit et l’envie de faire un gros match."

Nouveau coach en télétravail

Ce n’est pas le premier coach de Ligue 1 à devoir travailler à distance. La semaine dernière, l’entraîneur montpelliérain Olivier Dall’oglio a connu le même sort. Avant lui, Gérald Baticle à Angers, Julien Stéphan à Strasbourg et Oscar Garcia à Reims avaient manqué des matchs de leur équipe pour la même raison.

La présence de l’entraîneur lillois sur le banc samedi 22 janvier à Brest reste également en suspens. Il devra réaliser un nouveau test le matin du match, qui lui permettra ou non de sortir de l’isolement.

Pas de cas de Covid chez les joueurs

Pour la réception de Lorient, le groupe lillois est presque au complet. Aucun cas positif n’a été détecté parmi les joueurs. Seuls Benjamin André, suspendu et Jérémy Pied, blessé, manquent à l’appel.