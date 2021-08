Pour Anne Hidalgo l'arrivée de Messi au PSG serait "une excellente nouvelle"

La maire de Paris s’est réjouie ce samedi de l’arrivée possible de Lionel Messi au Paris-Saint-Germain, estimant que ce serait une "excellente nouvelle". Mais Anne Hidalgo prévient, elle ne tolèrerait pas que ce recrutement se fasse au détriment de Kylian Mbappé.

Encore quelques heures au Japon pour assister à la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo et reprendre le flambeau avant les Jeux de Paris 2024, Anne Hidalgo ne s’est pas retenue de réagir à l’annonce d’une arrivée probable de la star Lionel Messi au Paris-Saint-Germain. Si la Maire de Paris se félicite d’une "excellente nouvelle", elle met en garde "Je ne veux pas que ce soit au détriment de Kylian Mbappé".

Alors que France Bleu Paris a pu vous confirmer que le club parisien était bien en négociation pour faire venir la star argentine, libre de tout contrat et en partance du FC Barcelone, la perspective de ce recrutement fait réagir la maire de Paris : "Son arrivée serait une excellente nouvelle". Anne Hidalgo analyse : "Messi est un immense joueur, une belle personne qui par sa fidélité à son club de toujours montre qu’il a de vraies valeurs."

Je veux bien les deux

Mais Anne Hidalgo a bien conscience des difficiles calculs financiers pour faire venir au PSG un joueur tel que Messi (estimé à plus de 100 millions d'euros bruts par an), et craint que le club parisien soit contraint de se séparer d’autres pépites, la maire de Paris pense notamment au Francilien Kylian Mbappé. "Je ne veux pas que ce soit au détriment de Kylian Mbappé, je veux bien les deux mais pas un départ de Kylian", insiste-t-elle.