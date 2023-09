"Pour assurer la survie du club", l'AS Nancy Lorraine lance un plan de restructuration sociale

"Ce sont des moments difficiles", confie le président de l'AS Nancy Lorraine Nicolas Holveck. "Il faut penser aux gens qui partent, mais aussi à ceux qui restent. Et c'est une condition nécessaire pour la survie du club", poursuit-il. Ce dernier vient d'annoncer en CSE un plan de restructuration sociale. S'il ne souhaite pas communiquer sur le nombre de salariés concernés, l'avocate de trois d'entre-eux estime que 8 sont ciblés par ce plan : des médecins, des intendants et des secrétaires du club. "Il ne s'agit pas d'oublier que les hommes et les femmes qui ont participé à la vie et la survie du club sont aujourd'hui dans une situation difficile", confie Virginie Cousin, avocate du docteur Frédéric Muel, au club depuis 2009, concerné par la procédure.

ⓘ Publicité

Un engagement pris devant la DNCG

"Ce n'est certainement pas de gaieté de cœur", répond le président Nicolas Holveck. Il avait effectivement annoncé la couleur, dès son arrivée, lors de son passage dans 100% ASNL, le 4 septembre . Il confirme que l'engagement de licenciements économiques, avait été pris par les actionnaires et le club lors de l'appel devant la DNCG , le gendarme financier, en juillet. "Forcément, sinon le budget ne serait pas passé donc un certain nombre d'économies importantes ont été présentées et acceptées. En plus, on a l'obligation de respecter nos engagements", explique-t-il.

"Il est très surprenant, alors que le maintien est acté, que le club rencontre maintenant des difficultés exigeants le renvoi de ces 8 salariés", regrette Me Virginie Cousin. L'objectif à terme est de réduire le coût administratif pour faire de la place au sportif.