Pour Aymen Abdennour, signer à l'OM était une priorité

Il aurait pu. il aurait dû.. signer au Zénith St-Pétersbourg. Le nouvel appel du pied de l'OM ces derniers ne l'a pas fait hésiter une seconde : Aymen Abdennour a rapidement pris la décision de rebondir en France après 2 saisons en Espagne.

Il est officiellement -sans compter les retours de prêt- la 6e recrue de l'été à l'Olympique de Marseille : Aymen Abdennour, 28 ans, est prêté pour deux ans (en fait une saison, + 1 en option) par les Espagnols du FC Valence, et revient donc en France, où il a déjà fait les jours de Toulouse (2011/13) et Monaco (2013/15).

Le défenseur international tunisien l'assure : il était à deux doigts de signer en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg.. Il avait même passé la visite médicale, lundi. Mais quand l'OM lui a fait signe, il a fait machine arrière, pour vite s'engager à Marseille.

"Il y avait des contacts avec le Zénith et d'auters clubs. Mais quand Marseille m'a appelé, j'ai choisi l'OM. C'est une opportunité très importante. J'espère encore grandir ici. J’ai joué tous les matches amicaux avec Valence. Je me sens bien. Je me sens prêt" Aymen Abdennour