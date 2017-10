Pour Caen, la semaine du rebond ou de l'inquiétude

Le Stade Malherbe entre dans une charnière. Pour la première fois de la saison, Caen doit enchainer trois matches en huit jours et gérer en parallèle un effectif au physique grinçant. Au-dessus de ces prochains jours flotte le spectre d’une belle série négative.

En perdant à Monaco samedi (0-2), le Stade Malherbe de Caen a enchainé pour la deuxième fois de la saison deux défaites de rang sans marquer le moindre but. Après Montpellier et Saint-Etienne en ouverture de championnat, Caen avait pourtant fermé les écoutilles et relevé la tête, gagnant cinq fois en six matches. Après ces deux revers consécutifs, face à Angers et au champion de France en titre, l’enthousiasme né en fin d’été est bel et bien retombé, laissant même place à quelques doutes.

Des Normands plus assez conquérants

Meilleure défense du championnat il y a dix jours, Caen a encaissé autant de but au cours des deux dernières rencontres que lors des sept premières (4). Dans le même temps, son attaque est restée muette. C’est le mal normand de ce premier quart de saison. Avec seulement sept buts marqués en dix matchs, dont trois sur coups de pied arrêtés et deux CSC, l’absence de réussite offensive inquiète. Caen se montre dangereux, c’est vrai, mais ne concrétise plus.

Or, cette semaine, Docteur Garande et son équipe vont devoir trouver un remède pour stopper les maux actuels. Une élimination en Coupe de la Ligue à Lorient (Ligue 2) mardi et une contre-performance contre Troyes samedi à d’Ornano signifieraient une série de quatre matches sans victoire… Motif d’espoir : depuis le début de la saison, Caen s’est (quasiment) toujours imposé face aux équipes « de son niveau ».

Bilan lumineux, avenir nuageux

Evidemment, avec quinze points au compteur après dix journées, et surtout onze d’avance sur la zone rouge, le bilan comptable est positif. Cela dit, Caen n’a toujours pas affronté les Européens Paris, Lyon, Marseille, Nice ou encore Bordeaux. Même s’il est impossible d’écrire le futur et de présumer des résultats du SMC face à ces cadors, à la vue des dernières prestations, on est en droit de s’inquiéter un peu. Dailleurs, Patrice Garande nous rejoint sur ce point : "Sur les deux derniers matchs, on a perdu le fil de ce qu’on faisait depuis le début de la saison, on ne sent plus l’attitude qu’il y avait au départ".

Il n’y a pas que la réussite et l’investissement des Caennais qui sont défaillants, leur physique aussi. Après Djiku et Bessat, Genevois a rejoint l’infirmerie pour plusieurs semaines. Santini, lui, doit évoluer avec une douleur au genou, et MBengue accuse le coup après ses matchs internationaux. Contre Lorient, en coupe, on devrait assister à une grande rotation de l’effectif, car Patrice Garande doit aussi gérer "les joueurs qui ne peuvent pas disputer trois matchs en une semaine".

Ces deux prochains matchs offriront sans doute l’occasion de découvrir de nouveaux visages, d’en revoir certains, et peut-être, grâce à eux, de retrouver les ingrédients du succès, pour les semaines à venir.