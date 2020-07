Pour casser les clichés du golf, il vaut mieux tester par soi-même à Andrézieux-Bouthéon dans la loire

C'est un sport à l'image bourgeoise et élitiste mais de plus en plus de clubs tentent de briser ce cliché en ouvrant la pratique du golf au plus grand nombre. On a testé le golf, à Andrézieux-Bouthéon, à moins d'une demi-heure de Saint-Étienne

Découverte du lieu

Le golf des bords de Loired'Andrézieux-Bouthéon se trouve à côté du parc des bords de Loire, lieu idéal pour un pique-nique, une balade autour des étangs. Et c'est dans ce cadre, loin de l'agitation urbaine que vous pouvez commencer le golf.

Mon professeur du jour, Antoine Couble, nous fait entrer. Habillé en chino clair et polo rouge, il nous rassure que dans ce golf, il n'existe pas de code vestimentaire. On peut démarrer la leçon

Placement des pieds, positions des épaules, précisions du mouvement

On ne commence pas le golf en se rendant directement sur un parcours 18 trous. Il y a des étapes à passer. En effet, pour s'amuser sur un parcours, il faut d'abord savoir taper dans une belle.

La leçon démarre au "putting green". Sur un parcours c'est là que se trouve le trou. L'herbe est très courte, la surface paraît plane mais détrompez-vous ce relief n'est pas plat. Là, le but de cet atelier et de mettre la balle dans le trou à l'aide d'un putter.

Il faut mesurer la force de son coup, il faut avoir les pieds à un certain écartement, les épaules et les bras doivent évoluer d'une certaine façon pour avoir un coup parfait. Au bout de plusieurs tentatives ma balle parvient à un trou.

On passe ensuite au practice. On voit souvent ça dans les films. On vient là pour taper le plus loin possible, en essayant de viser des cibles. Je change de club, je prend un pitch, plus massif que le putter. Là pareil, il y a une forme de corps à adopter pour être le plus performant possible.

Quand on est bien positionné, on peut y aller. Après un premier coup à environ un mètre, mes coups se libèrent et mes distances s'allongent pour atteindre environ 80 mètres. Sachez qu'on peut taper jusqu'à plus de 200 mètres sur ce practice. Il y a encore du boulot mais on l'impression de progresser assez rapidement.

Le golf cet été? Pourquoi pas.

Le mieux pour casser les clichés véhiculés par le golf c'est de tester et voir par vous-même. Le golf des Bords de Loire vous accueille du lundi au samedi de 10 heures à 17 heures avec une fermeture à la mi-journée et le mardi toute la journée.

Le dimanche vous pouvez taper dans la balle entre 10 heures et 12 heures seulement.

Comptez 3,50 euros le seaux de balles et 5 euros la locations des clubs pour le practice. Des tarifs abordables pour tester le golf.