Pour Jacques-Henri Eyraud, l'OM doit "faire mieux que l'an dernier"

Avec 7 joueurs recrutés cet été, l'OM attaque sa première saison complète sous "pavillon américain". Voilà bientôt 1 ans que Frank Mccourt a officiellement racheté le club. Alors, quels objectifs pour les hommes de Rudi Garcia ?

17 octobre 2016. Bientôt 1 an que Frank McCourt a officiellement racheté l'Olympique de Marseille à Margarita Luis-Dreyfus. Mais ses hommes de main de l'homme d'affaires américain travaillaient déjà sur la reconstruction du club depuis de longues semaines, en premier lieu Jacques-Henri Eyraud nommé président. Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'OM est maintenant lancé dans la première saison complète de sa nouvelle ère.

4 joueurs cet hiver, 7 cet été

Payet, Evra, Sanson et Sertic. Pour une somme avoisinant les 42 à 43 millions d'euros. L'OM avait frappé fort lors de son mercato hivernal, en juin dernier. Depuis, 7 nouveaux joueurs sont venus renforcer les rangs marseillais cet été. Des investissements auxquels Jacques-Henri Eyraud tient souvent à ajouter les arrivées déjà actées avant le rachat du club par Frank McCourt : Florian Thauvin (11 millions d'euros. Ex-Newcastle) et Clinton Njie (7 millions d'euros. Ex Tottenham)

Les 7 ? Valère Germain (champion de France en titre avec Monaco), le milieu brésilien Luiz Gustavo (Wolfsburg/GER), les défenseurs Adil Rami (Séville FC/ESP), Jordan Amavi (Aston Villa/ENG/D2) et Aymen Abdennour (TUN/Valence/ESP), le gardien Steve Mandanda (Crystal Palace/ENG) et l'attaquant Kostas Mitroglou (GRE/ Benfica / Port). Sans compter les bonus, un investissement estival de 56 millions d'euros.

Quel objectif, alors, pour la saison ? Mieux que l'an dernier en championnat, mieux que la 5e place, selon le président du club

" A nous de mettre le curseur sur ce que c'est que de faire mieux que l'an passé. Mieux au classement (...) Je ne sais pas ce qu'est un mercato réussi, moyen ou raté. Cela doit être évalué en fin de la saison. Là on pourra dire si nos objectifs ont été atteints ou pas" Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM

J.-H. Eyraud : "Avec cet investissement-là, on est dans le top 3 du football français. J'aimerais qu'on s'en rende compte." pic.twitter.com/d0StNTZiwF — Actu Foot (@ActuFoot_) August 30, 2017

Le club finalement n'aura recruté cet été presque que des joueurs expérimentés. Pas de pari sur l'avenir.