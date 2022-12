"Pour l'Argentine, pour Messi !" les frères Ezcurra, du FC Grenoble à fond derrière les Argentins

Félipe et Bautista Ezcurra les deux argentins du FCG

Même si une partie de leur famille du côté de leur mère est originaire de France, même si ils jouent à Grenoble, même s'ils sont allés au lycée français dans leur jeunesse, Felipe et Bautista Ezcurra ne se posent pas de question. Dimanche ils auront sur les épaules le maillot albicéleste "pour l'argentine, pour Messi !" sourit "batu" le plus jeune à la sortie d'un entrainement où il vient d'enchainer les ailes de pigeons et le jongles avec un ballon de rugby. Les, jolis, restes de sa jeunesse lorsque ses ballons n'étaient pas encore ovales "en Argentine tu ne peux pas ne pas aimer le foot, ton premier ballon est toujours rond" rigole le 3/4 centre aux 5 sélections avec les Pumas, l'équipe nationale de rugby.

"Des gens ont vendu leur maison ou leur voiture pour aller à la coupe du Monde au Qatar"

Car le foot et l'Argentine c'est l'histoire d'une passion, souvent irrationnelle. "C'est une religion, tout passe par le foot" confesse Felipe Ezcurra "des gens ont vendu leur maison ou leur voiture pour aller à la coupe du Monde au Qatar ! Et quand la sélection joue, il n'y a personne dans la rue, c'est un village fantôme !".

Alors forcément une victoire de Messi et ses coéquipiers auraient d'importante répercutions dans le pays "économiquement l'argentine souffre depuis longtemps, ça amène un peu de bonheur à des gens qui vivent beaucoup de souffrance" note Bautista Ezcurra.

Dimanche les frères Ezcurra seront en famille devant la télé, et comme ils ne s'entrainent pas lundi, ils espèrent plus que jamais avoir à fêter le troisième titre de leur pays après 1978 et 1986.