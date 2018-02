L'OM a bientôt un double rendez-vous face au PSG. Très bientôt même : dimanche puis le mercredi suivant, d'abord en championnat puis en quart de finale de Coupe de France, et à chaque fois au Parc des Princes. Des affiches très attendues des joueurs comme des supporters, comme chaque saison. Mais avant cela, l'OM doit déjà confirmer son avantage (3-0) du match aller, sur le terrain de Braga pour ces 16e de finale retour d'Europa League.

"Il n'y a qu'un match qui compte, c'est celui-là. On n'est pas qualifié. Bien sûr qu'on a pris une option sur la qualification, mais on vient pour gagner. On vient pour marquer des buts, pour faire un gros match comme à l'aller. Après il sera toujours temps de penser au match de dimanche. On jouera pour gagner et pas pour gérer notre avantage : je pense que ce serait un très grande erreur" Rudi Garcia