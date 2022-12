Pour la première de Nicolas Usaï à sa tête, l'US Orléans perd en amical contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire (0-1)

Ils étaient une cinquantaine de personnes au stade de la Source pour assister à la défaite de l'US Orléans en match amical face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Et ce, pour le premier match du nouvel entraîneur Nicolas Usaï. Les Pryvatins ont marqué peu après le premier quart d'heure de jeu, par l'entremise de leur attaquant Mathis Cherchour, pour ne plus perdre l'avantage malgré de grosses occasions pour les Orléanais en début de seconde période.

Certains supporters présents au stade espèrent voir le nouvel entraîneur insuffler une nouvelle dynamique : "J'espère qu'il va insuffler plus de motivation et surtout l'idée de jouer vers l'avant" nous glisse l'un d'eux. Un peu plus loin, sur les tribunes, d'autres supporters surenchérissent : "Les joueurs de Saint-Pryvé étaient plus mordants, on espère que ça va aller mieux, il faut que les joueurs soient au niveau. L'entraîneur a quand même du travail mais ce n'est que le début, nous verrons sur le long terme."

Pour l'entraîneur Nicolas Usaï, c'était une manière de prendre un premier contact avec les joueurs et de tester une nouvelle organisation : "L'idée était de voir l'ensemble du groupe et des jeunes de la réserve qui ont remplacé des titulaires. On a joué dans deux organisations, la première, celle qui était là auparavant puis en seconde période on a joué à quatre en défense. J'ai préféré cette seconde période." explique-t-il.

L'objectif, pour Nicolas Usaï, est de fortifier l'attaque de l'équipe "L'important est d'avoir de la justesse technique et de l'intensité pour pouvoir se créer des occasions. Le constat sur les matches que j'ai vus, c'est qu'il y avait de la solidité sur la première partie de saison mais un manque d'occasions. Il faut s'en créer plus, tout en gardant l'équilibre." analyse-t-il. Il lui reste un match de préparation avant de reprendre le championnat face à Dunkerque, le 13 janvier, et ce sera au stade de la Source.