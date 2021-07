À deux semaines du premier match de Ligue 1 de football au stade Bollaert à Lens, la préfecture du Pas-de-Calais précise le protocole d'accès au stade pour toute la saison 2021-2022. Le pass sanitaire sera exigé, et le masque sera obligatoire dans les tribunes et aux abords du stade.

Pour la reprise à Bollaert, pass sanitaire et masque obligatoire dans et autour du stade

À l'occasion de la reprise du championnat de foot de Ligue 1, le stade Bollaert de Lens s'apprête à retrouver l'ambiance des grands soirs. Après un an et demi de crise sanitaire, le public est attendu en nombre pour le premier match de la saison à domicile le 15 août 2021 et la réception de Saint-Etienne. Pour faire face à la forte affluence attendue et limiter les risques de propagation du Covid-19 lors de ces soirées, le préfet du Pas-de-Calais décide de prendre des mesures supplémentaires.

"La ferveur populaire qui entoure ce club va conduire, après une grande partie de la saison précédente disputée à huis clos, à voir les dizaines de milliers de fidèles supporters du RC Lens retrouver le chemin du stade, dans un contexte sanitaire de nouveau défavorable", s'inquiète la Préfecture dans un communiqué.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire

La première condition pour accéder au stade sera de présenter un pass sanitaire valide, c'est-à-dire un certificat de vaccination complète, un test négatif de moins de 48h ou un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Les supporters devront justifier leur identité systématique pour pouvoir passer les contrôles du stade.

En plus, alors que le port du masque n'est en théorie plus obligatoire dans les lieux qui demandent un pass sanitaire, le préfet prend un arrêté préfectoral supplémentaire pour maintenir cette obligation à l'intérieur du stade Bollaert. Cette obligation s'appliquera aussi aux abords du stade, sur les parkings et les rues avoisinantes. Cette obligation sera en vigueur pour tous les matchs de la saison 2021-2022, y compris pour le match amical du 31 juillet contre les Italiens de l'Udinese.

Autre précision de la préfecture, l'accès aux parkings sera réservé aux seuls détenteurs de billet, et de pass sanitaire.