Pour la reprise de la Ligue 2, le Stade Lavallois défie Dijon : "On est excité à l'idée de rejouer"

Pas de repas de Noël en famille pour les footballeurs du Stade Lavallois. Les Tango s'entraîneront ce dimanche matin aux Gandonnières avant de prendre la route en bus, direction Dijon. Lundi 26 décembre, c'est la reprise de la Ligue 2 après plusieurs semaines d'interruption.

Le club mayennais, après une première partie de championnat satisfaisante, 10ème avec 20 points, défie une équipe bourguignonne qui, elle, en revanche, a déçu malgré de grosses ambitions. Un retour excitant à la compétition savoure le milieu de terrain du Stade Lavallois, Jordan Adéoti : "on est excité de pouvoir rejouer même si un déplacement à Dijon pendant Noël ce n'est pas idéal pour nos familles. Mais on s'adapte, on a hâte de jouer. On s'attend à une grosse confrontation face à une équipe conquérante". Les Dijonnais, qui étaient espérés dans le Top 5 en début de saison, sont actuellement dans les profondeurs du classement.

Les Tango seront privés de plusieurs de ses cadres pour ce déplacement : Yoann Tavares et Bryan Goncalves, suspendus, Yasser Baldé, blessé, sans parler de l'absence longue durée de Julien Maggiotti.

Dijon-Stade Lavallois, c'est lundi, coup d'envoi à 21h. A vivre en intégralité avec la team foot de France Bleu Mayenne.