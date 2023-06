Pour Laurent Guyot " il est hors de question" que le FC Annecy ne reste pas en Ligue 2

Encore 90 minutes de suspens. Ce soir, vers 22h30 à l'issue de l**'ultime journée de championnat**, le FC Annecy (14e) saura enfin s'il évoluera encore en Ligue 2 la saison prochaine. Pour être certains de décrocher leur billet pour le maintien et pour éviter de trembler jusqu'au bout, les hommes de Laurent Guyot qui se déplacent au Paris FC (20h45) doivent s'imposer. En cas de match nul ou de défaite, ils devront compter sur un faux pas de leurs poursuivants. Entretien avec l'entraineur des Reds.

ⓘ Publicité

France Bleu Pays de Savoie - À un match de la fin de la saison, le FC Annecy est 14e. Vous êtes maître de votre destin. C’est un sacré avantage sur vos adversaires et notamment Rodez (16e) qui se rend à Bordeaux (3e) et Dijon (18e) qui va au Havre (1er).

Laurent Guyot - On est en position favorable. Ce que j'ai dit aux joueurs, on est en position favorable. Maintenant, à nous de terminer le travail. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout ne pas avoir le nez sur les applications pour regarder les résultats des autres. On doit d’abord s'occuper de nous et de ce qu'on a à faire. En face, on aura une équipe qui a de la qualité et souvent, ces équipes-là, quand elles jouent sans pression, elles développent quelque chose d'intéressant. Les joueurs du Paris FC ne lâcheront pas et je pense même qu’ils auront à cœur de bien terminer à domicile. Donc à nous d'être présents, à nous d'être prêts, encore une fois, pour ne pas se retrouver les victimes d'un scénario qui est, pour l'instant, improbable mais qui est encore possible. Je préfère compter sur nous et faire ce qu'il faut plutôt que de compter sur les autres.

"C'est casse-gueule"

Tout le monde pense que vous allez vous maintenir. Comment gérez-vous cela ?

En fait, c'est très casse-gueule ! Pardon pour l'expression, mais c'est très casse-gueule et le danger, c'est de tenir ce discours comme quoi, pour se maintenir, on n’a pas besoin de la victoire. Oui, effectivement, il faudrait vraiment une sale soirée en termes de résultats. Mais à partir du moment où ça peut arriver, moi mon boulot c'est d'anticiper et mettre mes joueurs dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ce qu’il faut dire c’est : attention, derrière, ils vont tous gagner. Et donc si on ne gagne pas, même un match nul dans certaines conditions pourrait ne pas suffire. Donc il faut être vigilant et aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait auparavant, nous devons absolument terminer le travail. On ne peut pas finir sur une note négative. Là, à la dernière journée, ce serait tellement stupide.

Cette saison le FC Annecy n’a jamais réussi à gagner deux fois de suite et à l’extérieur votre équipe est moins performante. Ce sont des données qui vous inquiètent ?

Oui, il y a des statistiques comme ça. On n'a pas été capables de remporter deux matchs d'affilée et cela fait longtemps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur (depuis le 8 octobre 2022, 11e journée, victoire 0-4 à Guingamp, ndlr) mais c'est une bonne raison de le faire maintenant. C'est le meilleur moment.

À lire aussi Ligue 2 : neuf clubs retiennent leur souffle, les enjeux de la 38e et dernière journée

Plus de 300 supporters à Paris

Et pour cela, vous pourrez aussi compter sur vos supporters…

Oui, nous allons avoir beaucoup de supporters et c’est super. Plus de 200 personnes au moment où je vous parle (ils seront finalement plus de 300, ndlr) ont prévu de se déplacer et il y en aura sûrement beaucoup plus au moment de prendre les bus ou les moyens de transport individuels. Aller à Charléty (le stade du PFC, ndlr) avec des centaines de supporters qui vont nous encourager c'est évidemment un plus pour les joueurs. Et c'est significatif de l'engouement qui s'est créé autour du club. On est fiers de ça ! Mais je ne veux surtout pas donner le sentiment que c'est terminé parce que ça ne l'est pas. Et je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Si vendredi soir, au coup de sifflet final, on est toujours en Ligue 2, ce sera véritablement une saison exceptionnelle. Donc à nous, à nous de faire le job. Parce qu’encore une fois, aujourd'hui, il est hors de question qu'on n’y soit pas.