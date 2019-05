Ligue 2 : pour le Clermont Foot, il faut bien finir la saison

Clermont-Ferrand, France

Au contraire de leurs adversaires lensois, à la lutte pour le Top 5, synonyme de barrages d'accession en Ligue 1, les Clermontois, calés à la 10e place, n'ont plus rien à jouer. Pour eux, l'enjeu du match de ce samedi sera de faire bonne figure, et de terminer le mieux possible, à trois journées d'une saison relativement aboutie. "C'est toujours très attrayant d'aller jouer à Lens, il y a beaucoup de monde. Ils ont encore quelque chose à jouer, donc on devra répondre, et bien répondre."

Les joueurs du Clermont Foot en train ont fait un des fraisiers © Radio France - Tristan Barraux

Il s'agira aussi de relancer la machine, grippée depuis cinq matchs (trois nuls, deux défaites). "Il nous reste trois matchs, contre Lens, Troyes et Châteauroux, des équipes assez joueuses, ce qui promet des matchs ouverts. Il faut qu'on finisse bien, qu'on reste au plus haut au classement", estime Mathias Pereira Lage, auteur de deux buts sur les derniers matchs. Le joueur n'est pas désabusé, mais nourrit quand même quelques regrets. "C'était une belle saison, même si on finit un peu moins bien. L'an dernier, on passe à rien des play-offs. Cette année, on y serait si on avait gagné plus de matchs. C'est un peu frustrant."

Le coup de gueule de Pascal Gastien

Bien finir, donc, sans, encore, penser à la fin de saison et à cet été, qui promet d'être animé. Aujourd'hui, dans le journal La Montagne, Pascal Gastien, le coach clermontois, est monté au créneau : il ne veut pas revivre le même scénario que l'an passé, où son attaquant Rémy Dugimont était parti dans les dernières heures du mercato, sans possibilité de le remplacer. Il a même prévenu : "Ça ne se passera pas comme ça, ou [la saison prochaine] ce sera sans moi !" L'entraîneur veut un groupe complet dès la reprise, fin juillet, ce qui suppose des départs et des arrivées rapides.

Rémy Descamps est de retour au Clermont foot © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait" - Rémy Descamps, le gardien clermontois

Côté départs, celui de Manuel Perez est acté : il rejoindra l'adversaire de demain, Lens. Idem pour Franck Honorat et Alpha Sissokho, qui se sont déjà entendus avec l'AS Saint-Etienne. Florian Ayé (17 buts cette saison) pourrait également aller voir ailleurs : une offre pour l'ex-attaquant d'Auxerre a déjà été refusée.

Reste le cas particulier de Rémy Descamps, le gardien titulaire du club, prêté par le Paris-Saint-Germain. Dans l'immédiat, il rentre au PSG, avant, peut-être, de revenir dans le Puy-de-Dôme. "Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je suis entre deux eaux. Je rentre à Paris, et je vais redemander à partir pour jouer, car je n'aurai pas ma chance. Mais je ne sais pas où je vais atterrir." Si le nouveau gardien n'était pas Descamps, ce ne devrait, pour autant, pas être Luca Zidane, que la rumeur envoyait à Clermont. Pascal Gastien a écarté cette possibilité.