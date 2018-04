Le absents ont toujours tort. Certes. Mais sur ce coup, les absents risquent bien de manquer fortement à l'OM. A Leipzig ce jeudi, en quart de finale aller d'Europa League, Rudi Garcia est privé de 4 titulaires : son gardien Steve Mandanda, sa charnière centrale (Rami/Rolando) et l'un de ses meilleurs attaquants (F.Thauvin) sont blessés. Une série tombée en cascade depuis une dizaine de jours.

Si Florian Thauvin s'est blessé lors du dernier rassemblement de l'Equipe de France, ses 3 coéquipiers sont sortis les uns après les autres le week-end dernier, lors du succès de l'OM à Dijon (3-1).

"On est au courant, ça va être plus facile pour nous, car ce sont des cadres qui leur manquent. On va saisir cette opportunité. En plus on joue chez nous, et on sait qu'au Vélodrome ils auront leurs supporters qui vont les pousser. On espère faire (ce jeudi) un gros résultat, pour se faciliter la tâche" Ibrahima Konaté, défenseur de Leipzig