Pour le derby face au DFCO, les supporters de l'AJA interdits dans le centre-ville de Dijon

On ne devrait pas voir de maillots de l'AJA dans le centre-ville de Dijon, lundi 22 novembre 2021, à l'occasion du derby face au DFCO, pour la 16e journée de Ligue 2. Craignant des débordements, la Préfecture de Côte-d'Or a pris un certain nombre de mesures.

Le "Derby" de Bourgogne tant attendu entre le DFCO et l'AJ Auxerre, c'est lundi 22 novembre 2021, au Stade Gaston Gérard, pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. Un match déchaîne les passions ... et qui pousse la Préfecture de Côte-d'Or à prendre certaines précautions. Dans un arrêté publié le 19 novembre, le Préfet "interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Association de la Jeunesse Auxerroise (AJA) ou se comportant comme tel, d’accéder au centre-ville de Dijon dans le périmètre délimité en annexe" (voir plus bas). Une interdiction qui s'étend de 14 heures à minuit ce lundi.

à lire aussi Les supporters auxerrois attendus en nombre à Dijon pour le derby bourguignon en ligue 2

Les supporters de l'AJA escortés jusqu'au stade

Dans cet arrêté, on apprend également que les supporters auxerrois seront très encadrés : "Les supporters de l’Association de la Jeunesse Auxerroise (AJA) feront l’objet d’un encadrement par les forces de sécurité dès leur arrivée à la sortie de l’autoroute A38 à Plombières les-Dijon. Un point de rencontre des bus utilisés par les supporters et les forces de sécurité intérieure sera établi sur ce péage. Ils seront escortés de ce lieu au parking visiteurs du stade Gaston Gérard. Il en sera de même à la fin du match pour le départ des supporters".

Autre mesure, sont interdits dans le centre-ville et "dans l’enceinte et aux abords du stade Gaston Gérard, la possession, le transport et l’utilisation de tout engin pyrotechnique, pétard et fumigène et tout objet pouvant faire office de projectile".

Pourquoi cette décision ?

La Préfecture motive cette décision par plusieurs raisons :

"Cette rencontre sportive va générer un flux de spectateurs important avec au moins 10 000 personnes attendues, qu’il s’agit d’un derby bourguignon historique".

"Ces deux équipes ne se sont pas rencontrées depuis 6 ans, ce match est donc synonyme de retrouvailles pour les supporteurs".

"Il existe un contentieux entre les supporters ultras des deux équipes ; que ces ultras ont prévu un déplacement en nombre : entre 200 et 250 auxquels s’ajouteront environ 200 supporters indépendants".

"Lors de précédentes rencontres, des troubles à l’ordre public ont été constatés, et notamment des épisodes de violences entre supporters ultras des Lingon’s Boys et des Ultra Auxerre (le 26 octobre 2012, les services de police ont dû faire usage de moyens collectifs de défense pour rétablir l’ordre à l’occasion d’affrontements entre supporters, le 27 septembre 2013, des supporters auxerrois ont commis des vols dans le local d’un groupe de supporters dijonnais)".

"Il est fait état d’une réelle volonté d’en découdre entre certains supporters avec des appels sur les réseaux sociaux ; que des démonstrations de forces mêlées d’insultes ont d’ores et déjà commencé sur ces réseaux sociaux".

Le périmètre concerné par l'interdiction

Le périmètre concerné par l'interdiction - Préfecture de Côte-d'Or

L'arrêté préfectoral

L'arrêté pris par la Préfecture - Préfecture de Côte-d'Or