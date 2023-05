Pour le match de la montée en National, les places seront gratuites au SAS Epinal

Tout est désormais réuni pour que la fête soit réussie ce samedi soir. En tête de son groupe de National 2, le SAS Epinal compte 2 points d'avance à l'amorce de la dernière journée , alors qu'une seule place est réservée à la montée en National. En cas de match nul ou de victoire ce samedi 18h contre le Lusitanos Saint-Maur, les Spinaliens seront promus en troisième division la saison prochaine.

Si ce scénario se réalise, la fête sera encore plus belle, car les gradins risquent de faire salle comble. Pour encourager et accompagner l'équipe dans ce défi, le SAS Epinal annonce des entrées gratuites au stade de la Colombière. Coup d'envoi de ce match décisif ce samedi à 18h. "Vos encouragements, votre ferveur, et surtout votre soutien sont essentiels pour cette ultime rencontre de la saison", ajoute le club.