Pour le président de Strasbourg Marc Keller, "BlueCo a mis plus que prévu dans le recrutement"

En un été, le Racing Club de Strasbourg a déjà dépensé 55 millions et demi d'euros pour son recrutement (20 millions d'euros pour Abakar Sylla, 19 millions pour les deux Bordelais Dilane Bakwa et Junior Mwanga, 13 millions pour Emanuel Emegh a, 3,5 millions pour Saïdou Sow, Jessy Deminguet est arrivé libre, Ângelo Gabriel est prêté par Chelsea), un chiffre qui donne le tournis. C'est l'équivalent du montant total dépensé par le club pour des transferts depuis l'arrivée à la présidence de Marc Keller en 2012 (la première acquisition payante de l'ère Keller étant celle de Jean-Eudes Aholou en janvier 2017).

"On a un budget que j'ai discuté avec les propriétaires américains, quand on est passés à la DNCG, précise Marc Keller. Donc, on sait à peu près l'enveloppe qu'on a. J'échange régulièrement avec eux. Loïc Désiré discute aussi avec ses homologues de Chelsea. Par rapport à ce qu'on avait dit, BlueCo a même mis plus que ce qui était prévu, on est plus haut. Ils ont une volonté à nous aider à structurer le club, à nous amener plus haut."

Un focus sur des jeunes à fort potentiel

Le Racing a attiré principalement de jeunes joueurs à fort potentiel. La moyenne d'âge des recrues est inférieure à 21 ans. "On arrivait en bout de cycle de notre effectif, donc quantitativement on a été obligés de bouger un peu plus, justifie Marc Keller. Et qualitativement, l'arrivée de BlueCo nous permet, c'est vrai, d'aller sur des dossiers qu'on ne pouvait pas faire avant. Les investissements sont plus concentrés sur les joueurs de moins de 23 ans, dont certains sont côtés sur le marché européen, comme Abakar Sylla ou Emanuel Emegha. Mais on a aussi pris des joueurs dans la tradition de ce qu'on a fait avant, comme Jessy Deminguet. A côté de ces recrues, on a gardé des joueurs plus expérimentés (Gameiro, Guilbert, Sels, Delaine, Nyamsi...) pour faire un bon équilibre et faire la meilleure saison possible."

Le Racing compte désormais sept défenseurs centraux dans ses rangs (Perrin, Nyamsi, Doukouré, Sow, Mwanga, Sylla, Baseya) , même si certains sont capables de jouer au milieu de terrain (Doukouré et Mwanga). "On joue pour l'instant à trois défenseurs centraux, même si on pourra aussi jouer à quatre, détaille le président du club strasbourgeois. On a beaucoup insisté avec Loïc Désiré et Patrick Vieira sur la polyvalence de ces défenseurs centraux. Certains peuvent jouer milieux ou arrières latéraux".

Marc Keller, épaté par l'enthousiasme d'Ângelo Gabriel

Marc Keller se félicite d'avoir, en particulier, obtenu le prêt du jeune Brésilien Ângelo Gabriel, car il a fallu batailler un peu. "Oui c'est vrai, reconnaît-il. Dès que Chelsea l'a acheté, on s'est positionné tout de suite pour le faire venir en prêt à Strasbourg. On a perdu quelques jours, puisqu'il a fait forte impression au stage de Chelsea aux Etats-Unis, il a été très bon. On a discuté avec les dirigeants de Chelsea, et on a obtenu son prêt. On est très heureux d'accueillir ce jeune joueur, qui n'a même pas 19 ans et qui a pourtant déjà joué plus de 120 matchs avec Santos. Il a une fraîcheur incroyable, il rigole avec tout le monde".

Le Racing essaye de prolonger Bellegarde et laisse toujours la porte ouverte à Diallo

Le recrutement du Racing est désormais quasiment bouclé, sauf opportunité de marché ou départ d'un joueur majeur. Habib Diallo bénéficie toujours d'un bon de sortie. "J'ai promis la saison passée de le laisser partir, si on a une proposition sérieuse", soutient Marc Keller. Le club tente, pour l'instant en vain, de prolonger le bail de son milieu de terrain Jeanricner Bellegarde ("on ne veut pas le vendre à 5 millions d'euros", soit le montant de l'offre niçoise), qui arrive en fin de contrat à l'été 2024.

Un ou deux joueurs, susceptibles d'avoir moins de temps de jeu, pourraient encore partir. En revanche, le président ferme la porte à un départ de Habib Diarra et d'Ismaël Doukouré, les deux jeunes qui ont explosé en fin de saison passée, malgré la cour assidue de certains clubs.

Les nouveaux propriétaires ne seront pas là contre Lyon

S'ils ont beaucoup investi cet été dans le recrutement (Marc Keller n'a pas souhaité communiquer le budget prévisionnel du Racing pour cette saison 2023-2024), les nouveaux propriétaires du Racing n'ont pas encore mis les pieds à la Meinau . Ils avaient envisagé d'assister à la reprise du championnat ce dimanche soir contre Lyon, mais Chelsea affronte Liverpool en fin d'après-midi. Ce n'est que partie remise, assure Marc Keller.