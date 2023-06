Pour le président du FC Annecy, le club "est maintenu" en Ligue 2 la saison prochaine

La commission de discipline de la LFP a indiqué ce lundi qu'elle rendrait le 12 juin sa décision concernant les incidents du match Bordeaux-Rodez, dont l'interruption après un acte violent empêche d'entériner le classement de Ligue 2. Dans un communiqué, elle précise que le dossier a été mis en instruction "au regard de la gravité des faits" et que, "dans l'attente de la décision, le résultat du match n'est pas comptabilisé dans le classement" de la deuxième division.

ⓘ Publicité

Invité ce lundi soir de France Bleu Pays de Savoie, le président du FC Annecy s'est "réjoui" de cette annonce. "Il y a deux jours de ça, on parlait d'une agression, d'un match gagné sur tapis vert pour Rodez 3-0 et d'une descente aux enfers pour Annecy. Aujourd'hui, les instances ont pris la sage décision de prendre le temps et d'analyser précisément et minutieusement ce qui s'est passé autour de ce match, donc on ne peut que se réjouir de ça, en invalidant le résultat de vendredi dernier Bordeaux-Rodez, mécaniquement, ça valide notre classement".

loading

"Ce lundi soir on est 16e, on a 45 points gagnés sur le rectangle vert et on est maintenus en Ligue 2"

"Nous considérons que nous sommes maintenus en Ligue 2 et on est très heureux parce que c'était l'objectif du club et on va pouvoir se remettre tranquillement en ordre de marche avec nos joueurs pour calibrer la saison prochaine", a poursuivi Sébastien Faraglia. Coup de pression ou pas du président du club ? On rappelle que la LFP n'a, pour l'instant, toujours pas statué concernant les suites à donner à l'incident survenu lors du match Bordeaux-Rodez (38e journée de Ligue 2).

"Moi je vous dis qu'il n'y a pas de raisons qu'Annecy n'évolue pas en Ligue 2 la saison prochaine, il me semble qu'à ce jour, notre classement atteste que nous devons repartir en Ligue 2 l'année prochaine, comme Metz a fêté son accession pour la Ligue 1", insiste Sébastien Faraglia. "On s'est mis en pause vendredi soir (...) on avait tous compris qu'Annecy se retrouverait en National, on a pris le temps de décoder tout ça, les images, les conférences de presse des uns, des autres (...) aujourd'hui je considère qu'Annecy n'est pas relégué, Annecy a quitté la zone de relégation à la 10e journée de championnat et aujourd'hui Annecy a gagné son ticket pour la Ligue 2".