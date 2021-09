Pour les 90 ans de Geoffroy Guichard, rencontre avec Émile Robert, le doyen des anciens joueurs de l'ASSE

Ce lundi 13 septembre, le stade Geoffroy Guichard a fêté ses 90 ans, l'occasion pour France Bleu Saint-Étienne Loire de rencontrer ceux qui ont construit la légende du Chaudron.. et même, le doyen des anciens Verts !

Il a eu... 100 ans en mai 2021 ! Émile Robert est le doyen des anciens joueurs de l’ASSE. C'est un centenaire en pleine forme et à la mémoire vivace. Il a gravit les échelons des équipes de juniors pour arriver chez les pros et jouer quelques rencontres. Cette belle histoire a été interrompue pendant un peu plus de deux ans par le STO quand Émile Robert a dû quitter le Forez pour l'Autriche.

Une fois revenu, il a quitté l'ASSE pour jouer à Rive-de-Gier, Saint-Chamond ou encore Saint-Didier-En-Velay... jusqu'à, enfin, arrêter le football à 40 ans. Il s'est ensuite consacré, avec succès, à la boule Lyonnaise. Il a été honoré par le club, il a reçu un maillot vert floqué du numéro 100. Et il a connu les toutes premières années du Stade Geoffroy Guichard.